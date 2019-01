Brankár Crystalu Palace odmieta, že napodobňoval nacistický pozdrav

Wayne Hennessey sa ocitol na kontroverznej fotografii.

7. jan 2019 o 11:16 SITA

LONDÝN. Brankár waleskej futbalovej reprezentácie a anglického Crystal Palace Wayne Hennessey poprel, že by na fotke z večere so spoluhráčmi po víťaznom dueli FA Cupu proti Grimsby (1:0) znázorňoval nacistické gesto.

Nemecký stredopoliar londýnskeho klubu Max Meyer zverejnil minulý týždeň na instragame fotografiu, na ktorej vidieť 31-ročného gólmana, ako má vztýčenú pravú ruku a druhou si prekrýva ústa.

Ten situáciu okomentoval slovami: "Mával som a kričal na osobu, ktorá robila fotku. V tej chvíli som si dal jednu ruku pred ústa, aby sa zvuk preniesol až k nej. Bol som upozornený na to, že tam vyzerám, akoby som ukazoval nevhodný pozdrav, ale môžem každého ubezpečiť, že podobnosť bola len náhodná."

Hennessey, ktorý je momentálne jednotkou národného tímu Walesu, by sa mal predstaviť v kvalifikačných dueloch o postup na ME v roku 2020 proti Slovensku.

V drese ostrovnej krajiny nechýbal ani na ME vo futbale 2016 vo Francúzsku, kde so spoluhráčmi postúpil až do semifinále turnaja.