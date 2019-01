Trnavu opúšťa už šiesty hráč, obranca Kadlec mieri do Poľska

Bude hrať za Jagielloniu Bialystok.

7. jan 2019

TRNAVA. Slovenský obranca Andrej Kadlec odchádza z tímu úradujúceho majstra FC Spartak Trnava a bude pôsobiť v najvyššej poľskej súťaži.

Dvadsaťdvaročný rodák z Ilavy sa dohodol s vedením Jagiellonie Bialystok, zmluva je na tri a pol roka.

Kadlec: Vybral som si správny klub

S poľským tímom, ktorému po jesenných 20 odohraných kolách patrí v Ekstraklase štvrté miesto s 33 bodmi, bol Kadlec v kontakte už v lete.

Napokon sa rozhodol pomôcť Spartaku prebojovať sa do jednej z európskych klubových súťaží.

"Cítim, že nastal správny čas. V lete som chcel dohrať Európu v trnavskom drese. Poľská liga je kvalitnejšia, futbal sa tam robí na vysokej úrovni. Prvé dojmy sú pozitívne, bol som sa pozrieť v meste," uviedol pre trnavský klubový web Kadlec.

"Do budúcna je to v Jagiellonii nastavené veľmi dobre. Stavajú tréningové centrá, ihriská. Tím prosperuje. Pre moje napredovanie som si vybral správny klub, aby som sa mohol naďalej futbalovo rozvíjať."

Z Trnavy odišlo už šesť hráčov

Do Spartaka prišiel rýchlonohý pravý zadák v januári 2016 z MŠK Žilina, po troch rokoch účinkovania v Trnave už začne jarnú časť vo farbách poľskej Jagiellonie. Vo Fortuna lige nastúpil v 63 stretnutiach a strelil tri góly.

Na európskej scéne si pripísal 16 štartov.

"Za tri roky som v Spartaku prežil krásne chvíle. Najviac budeme všetci spomínať na ostatný rok a pol, keď sa nám po 45 rokoch podarilo pre Trnavu získať majstrovský titul. Bolo to niečo výnimočné. Oslavy a všetko okolo, to sa nedá len tak zabudnúť," poznamenal Andrej Kadlec.

"Následne sme sa prebojovali do skupiny Európskej ligy, čo je tiež úžasné. Budem to mať v pamäti do konca života. Chalanom držím palce, mužstvu zostanem verný, nenechám si ujsť žiadny výsledok s informáciami. Chcem sa poďakovať za šancu, ktorú som dostal a v Žiline neprišla. Mal som možnosť ukázať, že je vo mne nejaký potenciál. Lúčime sa v dobrom."

Po Marekovi Bakošovi, Erikovi Jirkovi, Lukášovi Greššákovi, Martinovi Tóthovi a Alim Ghorbanim je šiestym hráčom, ktorý na jar nebude pokračovať v tíme Spartaka.