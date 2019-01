Úplatok? Bola by to samovražda, vraví Bokroš

Tréner reprezentácie do 20 rokov sa obráti na právnikov.

7. jan 2019 o 18:26 Miloslav Šebela

Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš počas tlačovej konferencie po príchode slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov z MS v Kanade.(Zdroj: Jozef Jakubčo SME)

BRATISLAVA. Úplatky za nominovanie hráčov do reprezentácie nikdy nevzal ani mu ich nik neponúkol, generálny manažér Miroslav Šatan do jeho nominácie nijako nezasahoval a hráčovi, ktorý pomery v reprezentácii kritizoval, maximálne vychádzali v ústrety.

Tréner hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš reagoval na väčšinu obvinení, ktoré proti nemu a manažérovi hokejovej dvadsiatky v uplynulých dňoch vzniesli dvaja mladí reprezentanti Martin Pospíšil a Miloš Fafrák.

Veľký ohlas medzi fanúšikmi a verejnosťou vyvolal status 19-ročného útočníka Pospíšila o atmosfére počas svetového šampionátu.

V tíme vraj bola zlá nálada, tréneri sa medzi sebou hádali, Bokroš najskôr Pospíšila nechcel zaradiť do nominácie a urobil tak zrejme až na pokyn generálneho manažéra slovenských reprezentácií Miroslava Šatana.

"Šatan dostal echo, že nebudem v nominácii a zrejme Bokrošovi 'prikázal', že najproduktívnejší hráč USHL tam musí byť," napísal Pospíšil.

Mladík doplnil, že Bokroš ho do tímu nechcel a huckal proti nemu spoluhráčov.

Slovenský tréner obvinenia odmieta. Podľa neho Pospíšilovi vychádzal vo všetkom v ústrety, pretože ho vníma ako perspektívneho hráča.

"Aj keď napísal takýto status, je to veľmi šikovný hokejista. Verili sme mu, pretože bol kanonierom vo svojom mužstve a ustupovali sme mu možno až nadštandardne," tvrdil tréner.

Platba kartou? Mala to byť záruka trénera

Keď musel Bokroš rozhodnúť o konečnej nominácii, pozval lídrov tímu, aby mu pomohli rozhodnúť. Problém bol v tom, že krátko pred šampionátom Pospíšil ochorel. Ak by sa nevyliečil, nemohol by na MS hrať, a preto potreboval mať tréner v zálohe aj ďalšieho hráča.

"Chlapci prišli za nami, či by sme nemohli dať Pospíšilovi tri dni na vyliečenie. Na to som im vravel, že tu máme aj pripraveného Okuliara ako náhradníka. To by znamenalo, že máme jedného hráča nad stanovený počet. Na to som povedal: Dobre, Martin, zostávaš, aj keby som to mal zaplatiť vlastnou kartou," opisoval Bokroš.

Pospíšil opísal situáciu inak: "A on mi odpovedal, že budem hrať s Krivošíkom a Ružičkom a že či som zaplatil kartou. Nevedel som, či sa mám smiať, alebo plakať. Neviem, či chcel byť vtipný, ale mne to pripadalo úplne úbohé."

“ Ich rodičia ma nenávidia. Viete, čo to je, keď pošlem hráčov domov? „ Ernest Bokroš, tréner hokejovej reprezentácie do 20 rokov

Na druhý deň vraj Bokroš volal Šatanovi, aby mu oznámil, že tri dni budú v Kanade s vyšším počtom hráčov, ako sa pôvodne dohodli. Šatan to odsúhlasil. Do nominácie však podľa Bokroša nijako nezasahoval, ako to tvrdil Pospíšil.

Mladý center nechcel hrať v treťom útoku, videl sa v prvých dvoch. Tréneri však mali už centrov v prvých dvoch formáciách určených. Po spoločnej dohode vraj Pospíšil súhlasil s tým, že bude hrať na krídle.

"Možno to cítil inak, ale naozaj tam nie je čas starať sa o jednotlivca. V prvom rade je pre nás tím, až potom jednotlivec," tvrdil Bokroš.

Tréner ozrejmil aj situáciu okolo mentálneho kouča. Hráči si prípravu s americkým odborníkom pochvaľovali, lenže pred začiatkom šampionátu od tímu odišiel.

Bokroš tvrdil, že od začiatku bolo dohodnuté, že s tímom bude do 26. decembra. K tímu sa znova pripojil neskôr pred kľúčovým štvrťfinálovým zápasom.

Za miesto v tíme vraj pýtal päťtisíc eur

Roky sa špekuluje o tom, že mládežnícki tréneri berú úplatky. Bokroš v tomto smere nebol výnimkou. "Hovorili mi o tom spoluhráči," napísal v tejto súvislosti ďalší hráč tímu Miloš Fafrák.

Bokroš kupčenie s miestami v nominácii odmietol. Dokonca vraj počas svojej 27-ročnej trénerskej kariéry ani také ponuky nedostal.

Za nepodložené obvinenia sa chce súdiť. Prvým zrejme bude bývalý hráč ligového výberu do 20 rokov Martin Jakubek, momentálne hráč Nových Zámkov.

"Dnes dal Martin Jakubek status na facebook, že tréner Ernest Bokroš ho požiadal esemeskou o päťtisíc eur za to, že bude nominovaný na majstrovstvá sveta. Preto sa pýtam - šesť alebo sedem rokov drží túto esemesku doma, Bokroš ho nenominuje a on po šiestich rokoch toto povie? Budem sa brániť a oslovia ho moji právnici," hrozil Bokroš.

Podľa neho sú tréneri mládežníckych reprezentácií pod tlakom, pretože pred konečnou nomináciou musia vyradiť desiatky hráčov.

"Ich rodičia ma nenávidia. Viete, čo to je, keď pošlem hráčov domov?" reagoval Bokroš.

"Som slušný človek, nepijem, nefajčím. Jediné, čím môžu znevážiť moju prácu, je korupcia. Počúval som to roky, nereagoval som. Ale už to zasahuje moju rodinu. Je to športový hyenizmus. Od dnešného dňa sa bránim právnikmi. Úplatok som nevzdal. Pre trénera je to samovražda," doplnil.

Po obvineniach nemá chuť pracovať

Bokroš je trénerom 27 rokov. Ako asistent bol pri seniorskej reprezentácii, keď na majstrovstvách sveta získala v roku 2002 zlato a v roku 2000 striebro.

Od roku 2012 je reprezentačným trénerom hokejistov do 20 rokov. V roku 2015 získala slovenská dvadsiatka pod jeho vedením bronz.

Či bude v pozícii pokračovať, priamo nepovedal. Je možné, že pri tíme skončí.

Najskôr bude výkony a výsledky tímu hodnotiť pred výkonným výborom hokejového zväzu.

"Mať prácu nad rodinou, to nikomu nestojí zato. Ak máme byť takto dehonestovaní, nikto to nebude chcieť robiť. Za takýchto okolností nemám chuť pracovať, aby som bol takto obviňovaný," dodal Bokroš.

Generácia okolo kapitána Martina Fehérváryho odohrala pred dvoma rokmi veľmi úspešný šampionát do 18 rokov. Útočným hokejom si tím získal sympatie fanúšikov, dokázal sa vyrovnať aj silným hokejovým krajinám a vo štvrťfinále s Ruskom vypadol až po góle v predĺžení. Mužstvo vtedy viedol tréner Norbert Javorčík.

Teraz hokejisti výkonmi nepresvedčili. Na šampionáte dvadsiatok vyhrali len zápas proti Kazachstanu. Všetky štyri súboje proti favoritom prehrali a skončili na ôsmej priečke.