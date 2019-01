Nadal ukončí dlhú súťažnú pauzu, šetrí sa na Australian Open

Druhý hráč svetového rebríčka sa preventívne odhlásil z turnaja ATP v Brisbane.

8. jan 2019 o 10:10 TASR

SYDNEY. Španielsky tenista Rafael Nadal po exhibície v austrálskom Sydney uviedol, že je zdravotne v poriadku a necíti žiadnu bolesť.

Aktuálne druhý hráč svetového rebríčka sa však odhlásil z turnaja ATP v Brisbane z preventívnych dôvodov, keďže predchádzajúce vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo menšie zranenie ľavého stehna.

Dobrý štart na exhibícii

Tridsaťdvaročný Španiel nechce riskovať absenciu na grandslamovom Australian Open (14. - 27. januára).

Sedemnásťnásobný grandslamový šampión si v pondelok na podujatí FAST4 Showdown zahral po boku Kanaďana Miloša Raoniča v skrátenom formáte proti domácemu duu Nick Kyrgios a John Millman.

Po víťaznom súboji podľa agentúry AFP skonštatoval.

"Necítim žiadnu bolesť. Myslím si, že to bol na rozohranie dobrý štart. V Sydney bolo fantastické publikum a pre mňa to bol dobrý comeback. Užil som si to a som šťastný, že som späť na kurte. A som šťastný, že som opäť zdravý."

Dlhá súťažná prestávka

Nadal nehral súťažne od septembra minulého roka, keď vzdal v semifinále grandslamového US Open.

V novembri sa podrobil operácii členka a trénovať začal o ďalší mesiac. Sezónu odštartoval na exhibícii v Abú Zabí v súboji, v ktorom podľahol Juhoafričanovi Kevinovi Andersonovi.

Na otázku reportérov, či aj napriek minulým zdravotným problémom bude v Melbourne útočiť na titul, odpovedal.

"To sa nedá presne predpovedať, ale prečo nie? Samozrejme, bolo by lepšie, ak by som odohral celú exhibíciu v Abú Zabí aj celý turnaj v Brisbane. Veľmi dôležité ale je, že sa cítim pri hre dobre. Jediná vec je, že som ostrý zápas nehral už veľmi dlho."