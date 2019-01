Nováčik ŠKF Sereď pôjde na sústredenie do Turecka

Generálkou na jarnú časť bude 9. februára prípravný zápas proti FK Znojmo.

8. jan 2019 o 11:00 SITA

SEREĎ. Futbalisti ŠKF iClinic Sereď odštartovali v pondelok zimnú prípravu na jarnú časť sezóny 2018/2019 pod vedením trénerskej dvojice Karel Stromšík - Peter Lérant.

Nováčik najvyššej jesennej súťaže po takmer piatich týždňoch prestávky nehlási dosiaľ žiadne zmeny v kádri. Na skúšku majú prísť podľa Stromšíka aj ďalší hráči.

"Zatiaľ nie sú v dohľade žiadne odchody. Čo sa týka príchodov, budeme skúšať štyroch alebo piatich hráčov, ale tých by som zatiaľ nechcel menovať. Chceli by sme mať každý post zdvojený, aby sme mali v prípade potreby náhradu,“ povedal tréner Serede pre utorkové vydanie denníka Šport.

Tím, ktorý hrá svoje zápasy na štadióne FC Nitra, figuruje ako nováčik najvyššej súťaže po jesenných osemnástich odohraných kolách Fortuna ligy s 25 bodmi na 5. mieste tabuľky, s reálnou šancou účinkovať po skončení základnej časti (22 kôl) v nadstavbovej hornej šestke v skupine o titul.

Prehľad stretnutí ŠKF Sereď v rámci zimnej prípravy: 12. januára 2019: MFK Karviná (ČR) - ŠKF iClinic Sereď (hrá sa v Otrokoviciach/ČR) 16. januára: ŠKF iClinic Sereď - FC Vác (Maď.-II. liga) 19. januára: Vasas Budapešť (Maď.-II. liga) - ŠKF iClinic Sereď (hrá sa v Tatabányi/Maď.) 24. januára: Slezský FC Opava (ČR) - ŠKF iClinic Sereď (hrá sa v Uherskom Brode/ČR) 25.1. - 3.2.: sústredenie v Turecku, počas neho tri prípravné zápasy (súperi ešte nie sú známi) 9. februára: ŠKF iClinic Sereď - FK Znojmo (ČR-II. liga)

"Je to úžasné. Samozrejme, zo spodných priečok je na nás veľký tlak a určite to ešte bude tuhý boj. Chceli by sme zostať v prvej šestke a hráči si uvedomujú, že to bude náročné. Myslím si však, že táto partia by to mohla zvládnuť. My tréneri sme veľmi radi, pretože keď prídeme do šatne, tak hráči doslova žiaria a tešia sa aj na tréningy," skonštatoval Stromšík.

Hráči Serede sa budú pripravovať na Slovensku, absolvujú však aj desaťdňové herné sústredenie v Turecku (25. 1. - 3. 2.).

Počas pobytu v Turecku odohrajú Seredčania tri zápasy, súperov zatiaľ nepoznajú. V itinerári pírpravy ŠKF iClinic je celkovo osem duelov, štyri z nich budú ešte pred odchodom do Turecka.

Na úvod si futbalisti Serede zmerajú sily 12. januára s Karvinou, nasledovať budú dva súboje s maďarskými druholigistami Vácom (16. 1.) a Vasasom Budapešť (19. januára) ako aj stretnutie proti účastníkovi najvyššej českej súťaže SFC Opava (24. 1.).

Generálkou na jarnú časť tohto súťažného ročníka a duel 19. kola Fortuna ligy v Michalovciach proti domácemu MFK Zemplín (hrá sa 16. 2.) bude pre ŠKF iClinic Sereď 9. februára prípravný zápas proti českému druholigovému klubu FK Znojmo.