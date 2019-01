Flachau zavalil sneh, ale Vlhová sa zrušenia slalomu obávať nemusí

V pondelok večer očistili zjazdovku Hermanna Maiera od metra nového snehu.

8. jan 2019 o 12:42 TASR

FLACHAU. Utorňajší slalom Svetového pohára alpských lyžiarok nebol napoludnie ohrozený počasím.

V rakúskom Flachau síce vytrvalo snežilo, no podľa riaditeľa ženských súťaží Svetového pohára Atleho Skaardala bola trať vo vynikajúcom stave. Prvé kolo nočného podujatia naplánovali na 18.00, druhé na 20.45 h.

V pondelok večer očistili zjazdovku Hermanna Maiera od metra nového snehu. Predpoveď počasia sa naplnila a v dejisku snežilo aj v utorok, ani to by však nemalo znemožniť štart, na ktorý sa s číslom 2 chystala slovenská reprezentantka Petra Vlhová.

Prečítajte si tiež: Vlhová vyrazí vo Flachau na trať druhá, na nočný slalom má veľa spomienok

"Vyzerá to veľmi dobre, som nadšený z práce organizátorov, ako dokázali pripraviť veľmi dobrý povrch a kvalitný podklad. Nemal by byť žiadny problém s pretekmi. Očakávame nejaký vietor, ale v tejto chvíli si nemyslím, že by to malo znamenať problém pre preteky. Samozrejme, s vetrom je to vždy trocha nepríjemné, no teraz je situácia veľmi dobrá. Nevidím prekážky," povedal Skaardal.

Väčšina slalomovej trate je po oboch bokoch chránená stromami, čo eliminuje hrozbu vetra. Vlani vo Flachau v deň pretekov pršalo, organizátori si poradili aj s touto situáciou.

"V uplynulom čase nemali šťastie na počasie, ale normálne je to stabilná oblasť," dodal dvojnásobný majster sveta, ktorý šéfuje súťažiam žien SP od roku 2005.