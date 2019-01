Stoke City sa vzdialil od návratu do Premier League, mení trénera

Gary Rowett skončil, Stoke City dočasne povedie trio trénerov.

8. jan 2019 o 12:53 SITA

STOKE. Vedenie anglického futbalového tímu Stoke City v utorok ukončilo spoluprácu s trénerom Garym Rowettom, stalo sa tak už po ôsmich mesiacoch spolupráce.

Vlaňajší účastník Premier League, ktorý sa po nevydarenom ročníku porúčal do nižšej súťaže The Championship, bol pred sezónou 2018/2019 jedným z favoritov na návrat do najvyššej ostrovnej súťaže.

Po 26 odohraných zápasoch však figurujú "The Potters" až na 14. mieste so ziskom 35 bodov.

Stoke City dočasne povedú na trénerskej lavičke Rory Delap, Kevin Russell a Andy Quy. Informácie priniesol Sky Sports.