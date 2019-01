Kohút si overí tvrdenia hráčov o Bokrošových praktikách

Prezident SZĽH čaká na hodnotiacu správu a potom bude konať.

8. jan 2019 o 13:41 SME.sk

BRATISLAVA. Problémy, ktoré vyplávali na povrch v slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov medzi realizačným tímom a niektorými hráčmi, bude riešiť aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút.

Podľa webu SZĽH si Kohút nechá na zasadnutí Výkonného výboru predložiť hodnotiacu správu hlavného trénera Ernesta Bokroša a manažéra Romana Ulehlu. o účinkovaní SR20 na svetovom šampionáte v Kanade.

Až na jej základe začne riešiť spor medzi realizačným tímom a hráčom Martinom Pospíšilom, ku ktorému sa pridal aj jeho reprezentačný kolega Miloš Fafrák. Títo dvaja hráči na sociálnej sieti otvorene kritizovali praktiky a pomery v kádri SR20.

Prečítajte si tiež: Pozrite si video z tlačovky hokejovej reprezentácie do 20 rokov

„Ešte nemám všetky dostačujúce informácie k tomu, ktoré potrebujem, aby som zaujal konkrétne stanovisko. Čakám od trénera Bokroša i manažéra Ulehlu kompletnú hodnotiacu správu, ktorú predložia na výkonnom výbore, ktorý bude v polovici januára. Potom k tomu ako zväz zaujmeme oficiálne stanovisko," uviedol Kohút na zväzovom webe.

"Vystúpenie nášho výberu po športovej stránke zhodnotil kouč Ernest Bokroš na brífingu po návrate z Kanady. Ja nie som odborník na športovú stránku, ale musím povedať, že nielen ja, ale najmä fanúšikovia isto čakali viac,“ povedal Martin Kohút.

Martin Kohút si overí aj tvrdenia hráčov o tom, že v projekte HK Orange 20 si museli prať veci sami a chodiť do nemocnice taxíkom, zakladajú na pravde.

„Takúto informáciu som doposiaľ nemal, ale budem sa na to pýtať, a overím si to. Pretože podľa mňa má tím do 20 rokov vytvorené také podmienky, ktoré nemajú niektoré extraligové mužstvá,“ doplnil Kohút.