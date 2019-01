Pospíšil pokračuje: Ozvú sa aj ďalší, o Bokrošovi vedia svoje aj v Calgary

Hráč si stojí za svojím vyjadrením.

BRATISLAVA. Keď slovenský hokejový reprezentant do 20 rokov Martin Pospíšil v sobotu napísal kritický status na sociálnej sieti (hoci tréner Ernest Bokroš spochybnil, že Pospíšil je jeho autorom) v súvislosti s realizačným tímom na šampionáte tejto vekovej kategórie v Kanade, možno ani netušil, čo bude nasledovať.

Postupne sa k téme vyjadrilo viacero reprezentačných spoluhráčov i samotný Bokroš. Aj s odstupom niekoľkých dní si Pospíšil stojí za svojim vyjadrením.

Bokrošovi volal aj Šatan

"Cítil som to tak. Bolo už treba povedať niečo, aby sa veci zmenili do budúcich rokov pre ďalšie generácie. Písalo mi množstvo ľudí, nechcel som každému osobitne odpisovať. Najmä preto som sa vyjadril verejne," povedal 19-ročný útočník pre denník Šport.

Pospíšil opakovane tvrdí, že Bokroš ho do tímu pre šampionát nechcel. Za rodáka zo Zvolena mal údajne orodovať samotný Miroslav Šatan. Tréner tieto vyjadrenia na pondelňajšej tlačovej konferencii poprel.

Podľa slov samotného hráča mal mať Borkoš už po prípravnom zápase proti Česku jasno o tom, že ho na MS nezoberie.

"Dohrali sme stretnutie a mal som míting s trénerom, kde mi povedal, že si robím na ľade čo chcem a nevyzerá to u mňa na majstrovstvá sveta. Mohol som sa ukázať ešte proti Kanade v poslednom prípravnom zápase. Žiaľ, ochorel som a musel som brať antibiotiká," vysvetľoval hokejista tímu Sioux City Musketeers v zámorskej USHL.

"Bokroš mi povedal, že ak nebudem hrať, tak na turnaj nepôjdem. Zmenilo sa to, keď sa ozvali kapitán Fehérváry, jeho asistenti Liška s Krivošíkom a dokonca trénerovi volal aj Miroslav Šatan," pokračoval.

Zlá atmosféra vplývala aj na výsledky

Hoci na verejnosti to tak aktuálne nepôsobí, tvrdí, že podporu mu vyjadrilo viacero spoluhráčov. Verejne sa zaňho postavil najmä Miloš Fafrák.

"Myslím si, že určite sa ozve viacero chalanov. Nechceli to teraz povedať, lebo cez víkend ešte boli s tímom vo Vancouvri. Pár hráčov mi hneď písalo, že so mnou súhlasia," prezradil Pospíšil.

Realizačný tím, podľa neho, vplýval najhoršie na atmosféru v šatni, z čoho pramenili i zlé výsledky.

“ Mojím cieľom bolo, aby verejnosť o všetkom vedela. Dúfam, že zmena príde. „ Martin Pospíšil

"Najhoršia bola atmosféra. Z vedenia tímu išla veľká negativita, malo to veľmi zlý vplyv na mužstvo. Stále sme boli nervózni, nadávali sme si. Smutné bolo, ako 'huckali' kapitána a jeho asistentov proti niektorým hráčom. Také veci som ešte nezažil," tvrdí Pospíšil.

"Stopercentne môžem dať ruku do ohňa za to, že to ovplyvnilo aj samotné výsledky. Keby boli na striedačke iní ľudia, tak by boli iné výsledky. Tím mal na oveľa viac, než dosiahol," zhodnotil útočník, ktorý v minulej sezóne nazbieral v 49 zápasoch v zámorí 37 bodov (8+29), ale aj 253 trestných minút.

Odchovanec HKM Zvolen si nemyslí, že by jeho kritické vyjadrenia mohli ovplyvniť jeho ďalšie pôsobenie v reprezentácii, či dokonca v zámorskej NHL, kde si ho v ostatnom vstupnom drafte vybralo Calgary.

"Spravil som dobrý krok pre ďalšie generácie. Poznám veľa hokejistov, ktorí majú na pána trénera Bokroša a jeho realizačný tím rovnaký názor. Keď mi to najprv vraveli starší hráči, tak som im nechcel veriť. Vyskúšal som si to na vlastnej koži. Všetci mali pravdu. Vedenie Calgary Flames ma podporilo. Aj sami mi vraveli, že počuli niekoľkokrát na pána Bokroša zlé veci," povedal Pospíšil.

"Mojím cieľom bolo, aby verejnosť o všetkom vedela. Dúfam, že zmena príde," uzavrel.