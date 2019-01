Bokroša sa zastal ďalší z hráčov: Pracovalo sa mi s ním ako s Javorčíkom

Kritiku spoluhráčov odmieta.

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Miloš Fafrák na sociálnej sieti uviedol, že horšieho trénera ako Ernesta Bokroša ešte nemal, negatívne sa k jeho osobe vyjadril aj iný reprezentant do 20 rokov Martin Pospíšil.

Kapitán Martin Fehérváry a obranca Marek Korenčík na pondelňajšej tlačovej konferencii odmietli vystúpiť proti skúsenému koučovi.

Hralo sa mu dobre pod Bokrošom aj Javorčíkom

Teraz sa k téme vyjadril ďalší mládežnícky reprezentant Patrik Hrehorčák, ktorý evidentne nezdieľa názor Fafráka s Pospíšilom.

Bokroša prirovnal k trénerovi Norbertovi Javorčíkovi, ktorý túto generáciu viedol na domácich MS hráčov do 18 rokov predvlani.

"Pod vedením Javorčíka a Bokroša sa mi hralo rovnako dobre," zhodnotil pre portál hokejovysvet.sk Hrehorčák.

Aj na šampionáte hráčov do 18 a 20 rokov vyradili Slovensko reprezentanti Ruska. Zatiaľ čo v Poprade prehrali domáci tesne 2:3 po predĺžení, v Kanade na súpera nestačili jednoznačne 3:8.

"Výsledok bol tesnejší, ale nedá sa porovnávať hokej na MS do 18 a 20 rokov. Je úplne rozdielny," dodal rodák z Popradu.

Návrat na Slovensko nevylučuje

Spočiatku však vnímal odlišnosti medzi hrou v zámorí a v Európe. V aktuálnej sezóne pôsobí už druhý rok po sebe v kanadskom juniorskom tíme Rouyn-Noranda Huskies v QMJHL a teda je s tamojším hokejom už zžitý.

"Najväčším rozdielom je podľa mňa agresivita. V Kanade sa hrá veľmi do tela a na menšom ľade. V Európe máte na ľade viac času, keďže je väčší. To sú podľa mňa jediné rozdiely," uviedol 19-ročný krídelník.

Priznal sa, že nevylučuje ani návrat do vlasti. Ak by prišla ponuka z Popradu, kde hral dosiaľ naposledy ešte v doraste v sezóne 2012/2013, dôkladne by ju zvážil.

"Samozrejme, že áno, veď je to moje rodné mesto. Bola by to pre mňa česť. Keďže tu mám rodinu a priateľov, určite by som nad touto možnosťou uvažoval," uzavrel Hrehorčák.