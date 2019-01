Fehérváry o tlačovke: Nechcel som tam ísť, ale musel som niečo povedať

Reagoval prostredníctvom facebooku.

BRATISLAVA. Kapitán slovenských hokejistov do 20 rokov Martin Fehérváry vysvetlil na sociálnej sieti facebook svoj postoj k účasti na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Slovenský obranca nechce byť v pozícii, aby hodnotil prácu realizačného tímu a svojich spoluhráčov.

"Pekne zdravím všetkých fanúšikov, veľa z vás má na mňa momentálne ťažké srdce a je mi to veľmi ľúto. Môj osobný pohľad na celú situáciu bol asi taký, že som ani nechcel ísť na tlačovú konferenciu. Na druhej strane som kapitán a vedel som, že budem musieť niečo povedať," začal Fehérváry.

"Chcel by som hlavne povedať, že pre mňa je hokej prvoradý a chcem podávať čo najlepšie výkony. Aby som bol zdravý, dodržiaval životosprávu a zodpovedne sa pripravil, či už na zápas, alebo tréning," pokračoval.

"Vždy, keď som reprezentoval Slovensko som bol veľmi hrdý a bolo mi jedno, v akej vekovej kategórii, alebo aký tréner ma trénoval. Vždy bolo pre mňa prvoradé, že som mohol reprezentovať moju krajinu," vysvetlil.

"Vec, ktorú som nikdy nerobil a ani neplánujem robiť, je hodnotenie výkonov, alebo prácu druhého človeka do médií, predovšetkým spoluhráčov, alebo trénerov. Nemyslím si, že by som to mal byť ja, kto určuje, kto podal aké výkony, alebo kto pracuje na akej pozícii," pokračoval Fehérváry vo vysvetľovaní.

"K samotnej tlačovke poviem asi iba toľko, že som bol po 20-hodinovej ceste a rovno z autobusu som si sadol pred 40 novinárov s kamerami a mikrofónmi. Nejdem sa teraz vyhovárať, ale veľa z vás sa má pýtalo, prečo som bol taký nesvoj. Pevne verím, že chápete môj pohľad na celú situáciu," dodal.

