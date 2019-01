Majster predviedol parádny obrat, Poprad vyhral v Košiciach

Hlasy po stretnutí:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Som rád za víťazstvo, najmä z toho dôvodu, že zostavu sme 'lepili' na poslednú chvíľu. Včera pricestoval mladý Andrej Kollár, tak sme ho zapojili namiesto Bortňáka, ktorý ochorel. Vypadli nám aj Majdan s Lantošim. To sú stabilní hráči v našej zostave. Otvorilo to šancu mladým hráčom. Vzali sme Hvizdoša, Fominych sa vrátil po zranení. Chce to čas, pretože je cítiť, že tá nevyhratosť hráčov je veľká. Dukla má silných hráčov, výborne napádali a v závere sme mohli nasadzovať len skúsených hráčov, aby sme to dotiahli do víťazného konca."

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Šance sme si vytvorili, ale väčšinou to boli len pološance. Bol tam veľmi slabý tlak do bránky z našej strany a preto sme strelili iba jeden gól a to rozhodlo. Realizácia presilovej hry o dvoch hráčov mala byť lepšia, ale najmä v hre 5 na 5 sme mali byť účinnejší a dostať Nitru pod väčší tlak."