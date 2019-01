Ráno sa jej pýtali, či bude štartovať. Vlhová zažila najlepší deň v kariére

Vlhová konečne zvíťazila v slalome.

8. jan 2019 o 23:46 (aktualizované 9. jan 2019 o 7:21) Juraj Berzedi

FLACHAU, BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ukončila víťaznú nadvládu Američanky Mikaely Shiffrinovej v klasickom slalome.

Po piatich druhých miestach v sezóne sa v rakúskom Flachau konečne postavila na najvyšší stupienok.

„Toto je môj najlepší deň v kariére,“ priznala Vlhová v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu.

Po svojej druhej jazde rozprestrela ruky, akoby lietala. Keď Slovenka prešla cieľom s viac ako sekundovým náskokom, Švajčiarka Wendy Holdenerová sa na to prizerala s otvorenými ústami. Akoby si hovorila - to nie je možné!

„Už vtedy som uvažovala, že by to mohlo vyjsť. Nevedela som sa dočkať, kedy pôjde Mikaela,“ reagovala Liptáčka pre RTVS.

Ráno sa jej pýtali, či bude štartovať

Pred Shiffrinovej jazdou sa Vlhová usmievala. Akoby cítila, že americká zjazdárka ju nemôže zdolať aj šiesty raz v sezóne. A tak sa aj stalo.

Shiffrinová bola pomalšia o 15 stotín sekundy. Po príchode do cieľa mala kamennú tvár, ktorú u nej fanúšikovia už dlho nevideli.

Vlhová sa po víťazstve zvalila na sneh a pod padajúcimi vločkami si užívala víťazstvo nad zrejme najlepšou lyžiarkou histórie.

„Začala som plakať a veľmi som si to užívala. Zvíťaziť vo Flachau pred toľkými slovenskými fanúšikmi je neskutočné,“ priblížila 23-ročná Slovenka.

Podarilo sa jej to aj napriek tomu, že v posledných dňoch sa trápila s nepríjemnou virózou. Bolo to vidieť aj počas televízneho rozhovoru, keď neustále pokašliavala.

„Ráno som na tom bola veľmi zle. Dokonca padla otázka, či budem môcť štartovať. Necítim sa dobre, ale som hrdá, že som to zvládla aj v takomto stave,“ dodala Vlhová.

V tejto sezóne vyhrala už vo Svetovom pohári už svoje tretie preteky. Pred slalomom vo Flachau zvíťazila v obrovskom slalome v Semmeringu i v paralelnom slalome v Osle.

"O svoje zdravie sa bojím, ale nemám čas sa doliečiť. Už sa aj zamýšľam, či to stojí za to pretekať, a potom sa liečiť možno aj celú sezónu," priznala.

Magoni: Zrejme to bude náš deň

Po prvom kole bola Vlhová tretia. Pred ňou boli Shiffrinová i Švédka Anna Swenn-Larssonová. Kľúčové napokon bolo druhé kolo a najmä jeho spodná časť, v ktorej bola Vlhová suverénne najrýchlejšia.

„Petra predviedla úžasný výkon a spodok trate preletela neuveriteľne,“ zhodnotila jej jazdu spolukomentátorka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

Najväčším paradoxom je, že Vlhová ani jej tréner Livio Magoni neboli s druhou jazdou príliš spokojní.

„Môj pocit počas jazdy bol taký, že som si myslela, že budem mimo pódia. Cítila som, že miestami sa dajú pustiť lyže viac. Mala som pocit, že som brzdila. Aj tréner vravel, že idem zle, ale náskok som stále zvyšovala,“ prekvapila Vlhová svojou odpoveďou.

„Bol som v strese, lebo v strede trate Petra urobila chyby. Vieme, že Mikaela je dokonalá, ale nie vždy to platí. Začiatok mala pomalší a po prvej chybe, ktorú som videl z trate, som do vysielačky povedal, že zrejme to bude náš deň,“ opisoval tréner Magoni pre agentúru SITA.

Shiffrinová: Nie je to tragédia

Druhé kolo bolo zaujímavé aj pre ďalších členov Vlhovej tímu. „Livio hovoril, že je to zlé, ale Matej Gemza (Magoniho asistent - pozn. red.) hlásil dobré časy. Keď mala v cieli náskok 1,17 sekundy, pozerali sme sa na seba, čo to má znamenať,“ priblížil Vlhovej brat Boris.

Pred slalomom v Záhrebe bol v nemocnici, keďže mu prišlo nevoľno. Zdravotné ťažkosti v posledných dňoch trápili viacerých členov Vlhovej tímu vrátane Petry.

„Nebola stopercentne fit a stále má problém s kašľom. To sa nedá vyliečiť liekmi, treba na to zostať dva či tri dni doma. Všetci sme boli chorí okrem trénera Magoniho,“ naznačil Vlha.

To, že druhé kolo bolo bláznivé, dokazuje aj fakt, že najskôr sa z tretieho miesta radovala Švédka Swenn-Larssonová.

Až neskôr sa zistilo, že neprešla správne jednu z bránok a dodatočne ju diskvalifikovali. Z prvého pódia v kariére sa tak tešila 21-ročná Rakúšanka Katharina Liensbergerová.

„Nie je to tragédia. Petra jazdila výborne, rýchlo, agresívne a dnes bola lepšia,“ priznala Shiffrinová na tlačovej konferencii po pretekoch.

Najbližší slovensko-americký súboj dvoch najväčších ženských lyžiarskych hviezd súčasnosti sa uskutoční 15. januára v talianskom Kronplatzi, kde je na programe obrovský slalom.