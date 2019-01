Mladík Herc sa opäť ukáže v Anglicku, na krátkodobé tréningové zaťaženie ho stiahol Wolverhampton

Christián Herc je kmeňovým hráčom Wolverhamptonu.

9. jan 2019 o 13:39 SITA

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Christián Herc bude mať možnosť vybojovať si miestenku v anglickej Premier League.

Z fortunaligového tímu FC DAC 1904 Dunajská Streda si ho stiahol z hosťovania na dvojtýždňové tréningové zaťaženie jeho kmeňový klub Wolverhampton Wanderers.

V štruktúrach Wanderers pôsobí 20-ročný rodák z Levíc od roku 2015 a na Žitnom ostrove je na hosťovaní od vlaňajšieho januára. Na Britských ostrovoch sa ukázal už v decembri.

"Letel som hneď po poslednom jesennom dueli so Sereďou (1:0). Porozprávali sme sa o budúcnosti a dohodli sme sa, že 7. januára pôjdem s reprezentačnou dvadsaťjednotkou na sústredenie do Turecka, potom budem pokračovať v príprave aj v sezóne v Dunajskej Strede a v lete uvidíme,“ vysvetlil Herc pre denník Šport.

Chcel by si zahrať v Premier League

Situácia sa však o pár týždňov neskôr zmenila. "Volali mi z klubu, že sa mám v Anglicku hlásiť hneď po Novom roku. Vraj som mal v Dunajskej Strede dobrý rok, sledovali môj progres a teraz ma chcú vidieť v tréningu s 'áčkom'. V klube totiž hľadajú hráča na post 'desiatky'. Prišiel som preto 3. januára a ostávam do 17. 1. Potom sa mám hlásiť v Dunajskej Strede,“ objasnil mladý záložník.

Wolverhampton doposiaľ prežíva vydarenú sezónu. V Premier League figuruje v hornej polovici tabuľky a v FA Cupe sa mu podarilo v pondelkovom zápase 2. kola vyradiť favorizovaný FC Liverpool po domácom víťazstve 2:1.

“ Premier League, to by bola paráda. Ideálny scenár. „ Christián Herc, slovenský futbalista

Do základu tímu vedeného trénerom Nunom Espíritom Sanchom by sa v budúcnosti rád prebojoval aj Herc. Je to však zložitejšie.

"Nuž, Premier League, to by bola paráda. Ideálny scenár, avšak sám neviem, čo môžem teraz očakávať. Môžem iba trénovať, hrať nie, takže tomu úplne nerozumiem. V lete sú aspoň prípravné zápasy, teraz je mužstvo uprostred sezóny. Od začiatku tréningov som sa zatiaľ s nikým nezhováral, na to bude čas neskôr,“ vysvetľuje Slovák komplikovanú situáciu.

O Herca sa zaujíma aj Spartak Moskva

V súvislosti s Hercom sa podľa ruských médií črtá aj záujem o jeho služby zo strany Spartaku Moskva. Rodáka z Levíc záujem tamojšieho veľkoklubu teší.

"Počul som o tom, aj som si čítal niečo na internete. Bližšie informácie vám však k tomu neviem povedať. Naozaj netuším, či je to pravda, alebo ide len o špekulácie. A hoci v Rusku je dosť veľká zima, určite sa veľmi teším, že sa takýto veľký klub spája s mojím menom,“ dopĺňa Herc pre denník Šport.