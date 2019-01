Vlani žiarila. Kuzminová by rada zopakovala triumfy v Oberhofe

Svetový pohár biatlonistov pokračuje v Oberhofe.

9. jan 2019 o 17:45 Miloslav Šebela

OBERHOF, BRATISLAVA. "Začína sa januárové kolo Svetového pohára. Tak ako minulý rok, budeme sa snažiť o dobré výsledky. Na preteky v Oberhofe mám krásne spomienky. Budú aj tentoraz? Držte nám palce," napísala na instagrame Anastasia Kuzminová.

Tridsaťštyriročná biatlonistka mala vlani v Oberhofe štart do nového roka ako hrom. V rýchlostných pretekoch vyhrala preteky s obrovským 35-sekundovým náskokom, v stíhačke náskok navýšila až na 70 sekúnd. Vyhrávala úplne suverénne.

V streľbe jej chýbala istota

Teraz by rada by tieto výsledky zopakovala. Stupajúcu formu naznačila pri poslednom štarte pred vianočnými sviatkami v Novom Meste na Morave, keď vyhrala preteky s hromadným štartom pred ďalšou Slovenkou Paulínou Fialkovou.

“ Z majstrovstiev sveta mám striebro aj bronz, ale ešte by som veľmi chcela získať aj zlato, aby som mohla ukončiť kariéru spokojná. „ Anastasia Kuzminová

Hoci po posledných pretekoch priznala, že streľba nie je taká, ako by si ju sama predstavovala.

"Nemám v nej takú istotu, ako by som chcela. Každý výstrel je ťažko odpracovaný. Budem hľadať, prečo to tak je a snažiť sa to zlepšiť," vravela po súťaži v Novom Meste pre ruskú televíziu Matč TV.

V celkovom hodnotení Svetového pohára je siedma a naznačila, že by ešte chcela zabojovať o lepšie umiestnenie.

Najdôležitejšie preteky ju však čakajú až v marci. Vo švédskom Östersunde chce na svetovom šampionáte získať medailu, ktorá jej v bohatej zbierke chýba.

"Všetci, čo ma poznajú, vravia, že Kuzminová je športovkyňa jedných pretekov. Že viem naplniť ciele, ktoré som si pred sezónou dala. Z majstrovstiev sveta mám striebro aj bronz, ale ešte by som veľmi chcela získať aj zlato, aby som mohla ukončiť kariéru spokojná," naznačila Kuzminová.

Fialková môže preskočiť Wiererovú

Kým forma olympijskej víťazky sa postupne od začiatku sezóny zlepšovala, jej mladšia kolegyňa v reprezentácii Paulína Fialková predvádzala celý december obdivuhodne vyrovnané výkony.

Mimo prvej desiatky bola len jediný raz z ôsmich štartov. Vďaka tomu je 26-ročná Fialková v celkovom poradí Svetového pohára na druhom mieste.

Na porovnanie - vlani bola po prvých troch kolách Svetového pohára na 38. mieste.

V Oberhofe bude bojovať o udržanie sa v prvej trojke. Nie je však vylúčené, že by mohla na budúci týždeň v Ruhpoldingu (16. – 20. januára) už nastupovať ako líderka sezóny.

Za Taliankou Dorotheou Wiererovou zaostáva o 36 bodov, čo nie je priepastný rozdiel. Navyše Wiererová nemá trate v Oberhofe veľmi v obľube.

Medzi mužmi je suverénom sezóny Johannes Thingnes Bö, ktorý vyhral šesť z ôsmich individuálnych pretekov.

V nemeckom stredisku sa bude súťažiť v šprinte, v stíhacích pretekoch a v nedeľu je na programe štart štafiet. Program súťaží odštartujú vo štvrtok o 14.30 rýchlostnými pretekmi (naživo vysiela Dvojka).