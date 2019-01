Slávna japonská zápasníčka Jošidová ukončila kariéru

Jošidová sa tešila z triumfov na OH 2004 v Aténach, 2008 v Pekingu aj 2012 v Londýne.

10. jan 2019 o 9:53 SITA

TOKIO. Fenomenálna japonská zápasníčka Saori Jošidová ukončila kariéru.

Trojnásobná olympijská šampiónka sa ako 36-ročná rozhodla odovzdať žezlo nasledovníčkam.

Na súťažnej žinenke vo voľnom štýle sa tešila z triumfov na OH 2004 v Aténach, OH 2008 v Pekingu aj OH 2012 v Londýne.

Z Ria de Janeiro 2016 má striebro, vo finále do 53 kg nestačila na Američanku Helen Louise Maroulisovú.

Jošidová je aj 13-násobná majsterka sveta v kategóriach do 53 a 55 kg. Od roku 2012 je nositeľkou ocenenia pre výnimočné osobnosti života v Japonsku, ktorú jej odovzdal vtedajší premiér Jošihiko Noda aj za prekonanie rekordu ruského zápasníka Alexandra Karelina v počte titulov majsterky sveta v neprerušenej sérii.

"Urobila som všetko, čo som mohla a dosiahla maximum. Nastal čas pre ďalšiu generáciu zápasníčok. Moja kariéra sa uzavrela," uviedla Jošidová na tlačovej konferencii v Tokiu. Jošidová už funguje ako trénerka japonských reprezentantiek v príprave na OH 2020 v Tokiu.