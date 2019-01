Sergio Ramos nasmeroval Real k víťazstvu stým gólom v kariére

Na Ramosa nadviazali Lucas Vázquez a mladý Brazílčan Vinícius Júnior.

10. jan 2019

Sergio Ramos so spoluhráčmi oslavuje svoj stý gól v kariére.(Zdroj: SITA/AP)

MADRID. V uplynulej sezóne ukončili futbalisti Realu Madrid svoju púť v španielskej pohárovej súťaži Copa del Rey štvrťfinálovou potupou proti tímu CD Leganés.

Vonku síce najskôr zvíťazili 1:0, avšak doma nepochopiteľne prehrali 1:2 a veľké prekvapenie na účet favorita bolo na svete.

Tieto dve mužstvá na seba natrafili aj v stredajšom prvom osemfinálovom stretnutí Španielskeho pohára 2018/2019.

Tentoraz už bol Real Madrid pozornejší. Doma na Štadióne Santiaga Bernabéua zvíťazil 3:0 a pred budúcotýždňovou odvetou u súpera si utvoril solídny náskok na prienik do ďalšej fázy.

Real nasmeroval za víťazstvom premeneným pokutovým kopom v 44. min kapitán Sergio Ramos.

Pre 32-ročného stopéra to bol jubilejný 100. presný zásah v kariére - 83 ich dosiahol na klubovej úrovni (80 za Real a tri ako hráč FC Sevilla, pozn.) a zvyšných sedemnásť v drese španielskej reprezentácie.

Na Ramosa v druhom polčase gólovo nadviazali Lucas Vázquez a mladý Brazílčan Vinícius Júnior.

Debutu v tíme Realu sa v závere zápasu dočkala zimná akvizícia z Manchestru City Brahim Díaz.

"Je to skvelý výsledok. Strelili sme tri góly a žiadny neinkasovali. Vlani sme sa však presvedčili, že vo futbale sa môže prihodiť čokoľvek," vyhlásil obranca domácich Nacho Fernández.

Hráči CD Leganés pred rokom po prehre v úvodnom zápase (0:1) zvládli odvetu a postúpili. Teraz už však nie sú takí optimistickí.

"Musíme sa na to dívať realisticky, tentoraz to bude veľmi ťažké zvrátiť. Budeme však bojovať až do konca," poznamenal defenzívny záložník Leganésu Rubén Pérez.

Kouča Realu Santiaga Solariho potešil výkon tínedžera na ľavom krídle Viníciusa Júniora, ktorý patril medzi najlepších hráčov Realu už vo víkendovom neúspešnom ligovom dueli so San Sebastiánom (0:2).

"Podal veľmi dobrý výkon. Robí obrovské kroky vpred. Vždy sme vedeli, že má veľký talent a to, že ho môže rozvíjať na Bernabéu po boku výborných hráčov, posilní jeho sebadôveru, získa skúsenosti a všetkým bude spôsobovať radosť, keď ho budú môcť sledovať s loptou na kopačkách," skonštatoval Solari podľa webu denníka AS.

"Nezabúdajme, že má stále iba 18 rokov. Je však odvážny a jeho individuálne kvality v hre jedného proti jednému sú v dnešnom futbale veľmi vzácne. Dúfajme, že takto bude ďalej napredovať," dodal Solari.