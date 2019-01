Schmiedlová má skvelý vstup do sezóny, v Hobarte postúpila už do semifinále

Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Begovú.

10. jan 2019 o 11:51 (aktualizované 10. jan 2019 o 13:19) SITA, TASR

HOBART. Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová pokračuje v skvelých výkonoch na turnaji WTA v austrálskom Hobarte (dotácia 250 000 USD, tvrdý povrch vonku).

Vo štvrtkovom stretnutí štvrťfinále dvojhry zdolala takisto nenasadenú Rumunku Irinu-Cameliu Begovú za 107 minút 7:5, 7:5.

V oboch setoch musela Schmiedlová doťahovať manko, keď prehrávala 3:5, resp. 1:4, napokon sa však tešila z víťazstva.

Schmiedlová pred zápasom s Beguovou nepociťovala žiaden tlak.

Dvojhra - štvrťfinále: Karolína Schmiedlová (SR) - Irina-Camelia Begová (Rum.) 7:5, 7:5 za 107 minút Alizé Cornetová (Fr.-6) - Greet Minnenová (Belg.) 6:1, 6:4 Sofia Keninová (USA) - Kirsten Flipkensová (Belg.-7) 7:5, 7:5 Belinda Bencicová (Švaj.) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:6 (2), 6:3 Semifinálové dvojice: Sofia Keninová (USA) - Alizé Cornetová (Fr.-6) Karolína Schmiedlová (SR) - Belinda Bencicová (Švaj.)

"Nemala som čo stratiť, vedela som, že súperka je veľmi dobrá hráčka. Snažila som sa hrať svoju hru, lepšie servovať a sústrediť sa na každý fiftín. Nemala som nejaké veľké očakávania. Usilovala som sa nemyslieť na to, aké je skóre. Som šťastná, že sa mi podarilo postúpiť do semifinále, je to skvelé," povedala Slovenka pre oficiálnu webstránku turnaja.

"Na okruhu WTA to v uplynulých rokoch bolo so mnou ako na hojdačke. Raz som bola hore, potom zasa prišla kríza a pád v rebríčku. Dva roky som nehrala turnaje WTA. Teší ma, že som späť a že hrám opäť dobre," dodala Schmiedlová.

Proti Beguovej podala Schmiedlová bojovný výkon, čo ocenil aj jej tréner Milan Martinec.

"Veľmi sa teším z Kajinho víťazstva a postupu do semifinále. Podmienky dnes neboli ideálne, hralo sa pod umelým osvetlením. Obe hráčky mali s tým problémy, aj s tabuľou oznamujúcou skóre zápasu. Cením si, že v závere oboch setov si Kaja zachovala pokoj a chladnú hlavu. Dokázala otočiť nepriaznivý stav a vyhrať celý zápas," povedal Martinec.

Za postup do semifinále si pripíše na svoje konto odmenu vo výške 11 500 amerických dolárov a do rebríčka jej pribudne 110 bodov. V súboji o postup do finále ju čaká Švajčiarka Belinda Bencicová.

Dvadsaťštyriročná Schmiedlová (77. v rebríčku WTA) a o štyri roky staršia Begová (76.) odohrali šiesty vzájomný duel. Slovenka uspela štvrtýkrát.

Predtým naposledy na seba narazili na vlaňajšom Roland Garros, Rumunka triumfovala v 1. kole vo vyrovnanom súboji 6:4, 5:7, 9:7.

Fedcupová reprezentantka SR Schmiedlová sa naposledy predstavila v semifinále turnaja WTA vlani v apríli, keď sa tešila z celkového triumfu na antukovom podujatí v kolumbijskej Bogote.