Svitkov súper skončil v rokline. Do cieľa ho musel zobrať vrtuľník

Šancu na víťazstvo stratili prví favoriti.

10. jan 2019 o 12:30 Miloslav Šebela

BRATISLAVA, LIMA. „Bol to chaos. Ale takto to na Dakare chodí,“ vravel po tretej etape vlanajší víťaz medzi motorkármi Mattias Walkner.

Stačili tri dni a na rely Dakar je už mimo hry viacero favoritov. Jazdcov potrápila v etape hustá hmla, pre ktorú viacerí blúdili.

„Viditeľnosť bola veľmi zlá a stratili sme sa. Nevedeli sme sa vrátiť na trasu etapy, tak sme jazdili dokola a stratili tak asi hodinu a pol,“ opisoval stredajšiu etapu Sebastien Loeb.

Francúz je deväťnásobným majstrom sveta v rely, ale Dakar nevyhrá ani tento rok.

Barreda sa nevedel dostať z rokliny

Ešte horšie skončil líder medzi motorkármi Joan Barreda Bort. Zošmykol sa do hlbokej rokliny a nedokázal sa z nej dostať späť.

„Neskoro som si všimol, že je to príliš strmé. Snažil som sa otočiť a vrátiť naspäť, ale bolo neskoro. Šmýkal som sa dole. Nevedel som sa odtiaľ dostať von,“ povedal Barreda pre oficiálnu stránku pretekov.

Z rokliny sa mu nepodarilo dostať a po viac ako hodine márnej snahy privolal vrtuľník. Španiel bol jedným z veľkých favoritov.

Na obhajobu víťazstva môže zabudnúť aj vlaňajší víťaz kategórie automobilov a bývalý majster sveta v rely Carlos Sainz.

Krátko po štarte etapy pri silnom náraze takmer odtrhol ľavé predné koleso. Do cieľa prišiel s vyše štvorhodinovou stratou.

„Pre nás sa Dakar v podstate skončil. Spadli sme do jamy a poškodili sme záves kolesa. Som sklamaný a smutný, ale aj takéto veci sa na Dakare stávajú,“ hovoril Sainz.

Skvelou správou je, že etapa sa vydarila Štefanovi Svitkovi. Stratil v nej necelých jedenásť minút a posunul sa aj v celkovom poradí.

„Skončil som siedmy, čo je super. Tiež som trochu poblúdil. Tak päť – šesť minút, ale som rád, že to nebolo viac. Našťastie ide všetko podľa plánu. Nie som dobitý ani unavený,“ vravel Svitko v cieli tretej etapy.

Druhý slovenský motocyklista Ivan Jakeš však do cieľa prišiel s dvojhodinovou stratou.

Macík: Na každom kilometri bolo nejaké svinstvo

Tretím slovenským zástupcom na rely je technik Lukáš Kalanka v posádke kamióna Big Shock Racing Martina Macíka. Po troch etapách sú s Liazom na výbornom piatom mieste.

"Bol to očistec. Čakalo nás veľa dún, kameňov a bolo to dosť náročné. Na každom kilometri nás čakalo nejaké svinstvo, čo znamená, že tam bol nepríjemný zjazd, diera alebo schod," komentoval etapu Macík pre český denník Sport.

Po jednom zjazde z duny kamión skončil opretý na boku vo vyschnutom riečišti.

"Keby to niekto natočil, asi by sme sami neverili, že sa odtiaľ dostaneme, ale svojpomocne sme to zvládli," opisoval Macík.

Vo štvrtok je na programe 4. etapa. Všetky kategórie odštartujú z Arequipy, no motocykle a štvorkolky čaká trať dlhá 511 km (meraný úsek 405 km) s cieľom v meste Moquegua, automobily a kamióny pôjdu 664 km (meraný úsek 405 km) do Tacny.

Je to prvá maratónska etapa a jazdci v cieli nebudú môcť rátať s technickou podporou.