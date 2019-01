Adam Ružička zmenil pôsobisko v zámorskej OHL

Slovenský útočník sa presunul zo Sarnie Sting do Sudbury Wolves.

10. jan 2019 o 13:24 SITA

SUDBURY. Slovenský hokejový útočník Adam Ružička premiérovo zmenil pôsobisko v zámorskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL) a zamieril do tímu Sudbury Wolves.

Účastník nedávnych majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov začal aktuálnu sezónu v klube Sarnia Sting, kde odohral 35 zápasov so ziskom 37 bodov (11+26).

Devätnásťročný center prišiel do Severnej Ameriky pred sezónou 2016/2017 a v drese Sarnie absolvoval dovedna 175 duelov s bilanciou 72+88.

"Získali sme do tímu veľmi šikovného hráča, ktorý bol na juniorskom svetovom šampionáte. Adam v OHL už ukázal svoje schopnosti a chceli sme ho získať do kádra. Je to dobre stavaný center, ktorý nám prinesie skúsenosti a zvýši našu ofenzívnu silu. Sme radi, že nás posilnil pred play-off," povedal generálny manežér Sudbury Wolves Rob Papineau pre oficiálnu internetovú stránku klubu.