Americký hokejista má vytetovaný slovenský znak. Prastarká bola z Holíča, vraví

Na Slovensku chce navštíviť Tatara.

10. jan 2019 o 17:39 Juraj Berzedi, Lenka Waterkotte

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Prezerať si pokreslené partie ich tiel je ako listovať si rozprávkovú knižku pre dospelých.

Tetovania majú športovci vo veľkej obľube, najmä futbalisti.

Marek Hamšík má na ľavom boku v okolí srdca vytetované mená svojich synov a na ruke má zachytený dátum svojho narodenia.

Martin Škrtel si dal prvé tetovanie ešte ako šestnásťročný a postupne mu pribúdali ďalšie.

„Sú súčasťou mojej osobnosti. Každé niečo znamená a viaže sa predovšetkým k rodine. Mám tam významné udalosti,“ naznačil kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie.

Tetovania majú aj hokejisti, pred fanúšikmi ich však zvyčajne zakrýva výstroj.

Jedno má aj 22-ročný americký hokejista Alex Tuch. Je výnimočné, minimálne pre slovenských fanúšikov.

Jeho prastarkí pochádzali z Holíča

Prečítajte si tiež: Tatar pre SME: Toto som chcel predvádzať aj vo Vegas, ale vymenili ma

Na chrbte má vytetovaný slovenský dvojkríž, na oboch stranách stoja levy s hokejkami a medzi nimi sú napísané štyri písmenká - GiGi.

„Toto je pocta mojej prababičke, ktorú som volal GiGi,“ napísal Tuch k fotografii, ktorú v lete zverejnil na svojom účte na twitteri.

Tetovanie rámuje aj citát amerického spisovateľa Maria Puza.

„The strength of a family is in its loyalty to each other (Sila rodiny spočíva vo vzájomnej oddanosti jej členov).“

„Moji prastarí rodičia z maminej strany pochádzali z Československa. Konkrétne z Holíča. Volali sa Jozef a Štefánia Macháčkovci,“ začal s rozprávaním pre SME Tuch, najproduktívnejší hokejista klubu NHL Vegas Golden Knights.

„Prastarého otca som nepoznal, ale k prastarej mame som mal blízko. Keď som bol dieťa, boli sme stále spolu. Starala sa o mňa a mal som ju veľmi rád. Ona ma tiež ľúbila. Zomrela, keď som mal desať,“ dodal.

Spolu sledovali hokejové zápasy

Americký hokejista dlho uvažoval, že si vytetuje na telo niečo, čo mu bude prastarú mamu navždy pripomínať.