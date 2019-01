Hovorka si strelil v Česku smolný gól: Čo s tým mám robiť? Je to zhoda náhod

Do tímu prišiel, aby bol lídrom.

10. jan 2019 o 18:30 SITA

PARDUBICE. Slovenský hokejista Marek Hovorka má za sebou úvodných osem zápasov za české Pardubice, kde prišiel z ruského Admiralu Vladivostok.

Trápiace sa Pardubice očakávali od 34-ročného skúseného útočníka, že zvýši produktivitu tímu.

Hovorka zatiaľ nazbieral päť bodov za tri góly a dve asistencie, čo je solídne, vzhľadom na to, že Pardubice sú na chvoste poradia českej extraligy.

Hovorka o smolnom góle: Je to zhoda náhod

V stredajšom stretnutí 40. kola tamojšej najvyššej súťaže proti Vítkoviciam (1:4) však skúsený Slovák trafil do nesprávnej bránky.

Už v dvadsiatej sekunde smolne tečoval strelu Rostislava Olesza za chrbát vlastného brankára Ondřeja Kacetla.

"Bol som na mieste, kde som mal byť. Chcel som hrať s nahodeným pukom, ale od špičky sa mi to odrazilo priamo k žŕdke. Čo s tým mám robiť? Je to zhoda náhod," zamyslel sa pre hokej.cz Hovorka.

V minulosti hral aj za Vítkovice. To, že si zmýlil bránku, popiera. "Nie, nie. Škoda, že som nedal i regulárny gól, mal som tam jednu žŕdku," dodal.

Problémom sú presilovky

Pardubice s Hovorkom v zostave síce ukončili 13-zápasovú sériu prehier, no po jednom triumfe znovu už v štyroch dueloch po sebe nebodovali.

"Padá to na nás. Môj smolný gól, nepresnosti. Keby sme boli v pohode, v pokoji si si to spracujem a ideme do protiútoku. To isté je aj pri prihrávkach, neveríme si," zhodnotil rodák z Dubnice nad Váhom.

Dynamo dopláca najmä na streleckú impotenciu. Vo Vítkoviciach skórovalo iba raz, rovnako ako doma s Kometou Brno alebo v Plzni. Na ľade Mladej Boleslavi hokejisti Pardubíc neskórovali ani raz.

"Je to bieda. Najmä musíme zapracovať na presilovkách, pretože tie rozhodujú zápasy. Súperi nám z nich góly dávajú, my nie. Potom nemôžeme víťaziť," povedal Hovorka.

Pardubice presilovky nehrajú veľmi dobre, najmä v nich nedávajú góly.

"Naša lajna mala asi minútový tlak, ale to bolo asi všetko. Musíme si k tomu niečo povedať a začať to hrať trochu inak, pretože už to nie je sranda," soptil vicemajster sveta z roku 2012.

Prišiel, aby bol lídrom

V zápase proti Vítkoviciam pálil v presilovke z ostrého uhla do žŕdky. "Nebolo to až také náročné. Bolo tam dosť miesta a podľa mňa to nebolo až z takého uhla," tvrdil.

"Chcem som to strieľať hneď, ale puk trochu skákal, takže som ho netrafil ideálne a skončil na žŕdke. Nechcem sa však vyhovárať, trafiť sa to dalo," pokračoval.

Účastník ostatných majstrovstiev sveta v Kodani vie, že by mal byť oporou Pardubíc.

"Jasné, preto som tu, aby som to zvládol, aby som bol líder. Musíme zmeniť náš prístup. Treba viac chodiť pred bránku a častejšie strieľať, pretože dávame veľmi málo gólov. Musíme sa venovať aj presilovkám, pretože tie rozhodujú zápasy. Musíme bojovať, inak by sme to mohli zabaliť. Vieme, ako to s nami aktuálne vyzerá, ale nevzdávame sa," uzavrel Marek Hovorka.