SZĽH zverejnil ceny vstupeniek na turnaj v Bratislave

Od 7. do 9. februára sa v Bratislave predstavia výbery Bieloruska a olympionikov Ruska.

11. jan 2019 o 11:02 SITA

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) začal s predajom vstupeniek na februárový domáci medzištátny turnaj Kaufland Cup 2019.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu privítajú od 7. do 9. februára výbery Bieloruska a olympionikov Ruska.

Vstupenky na dva zápasy Slovenska budú stáť od 10 do 20 eur a na zápas medzi Bieloruskom a Ruskom bude jednotná cena lístka do všetkých sektorov 8 eur. Celoturnajový lístok bude k dispozícii do 18 do 35 eur.

Program turnaja Kaufland Cup 2019 v Bratislave: štvrtok 7. februára: Slovensko - Bielorusko (18.00) piatok 8. februára: Rusko olympionici - Bielorusko (18.00) sobota 9. februára: Slovensko - Rusko olympionici (16.00)

"Typy vstupeniek sme rozdelili do troch kategórii. Celoturnajové, vstupenky na slovenské zápasy a vstupenka na zápas medzi Bieloruskom a Ruskom. Fanúšikovia budú mať k dispozícii celé hľadisko Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Veríme, že ho do posledného miesta zaplnia a namotivujú seba aj našich hráčov na blížiace sa majstrovstvá sveta,“ povedal riaditeľ marketingu SZĽH Vladimír Janček.

"Deti do 12 rokov budú mať 50-percentnú zľavu na vstupenku, deti do 6 rokov budú mať vstup zdarma bez nároku na miesto. Fanúšikovia na invalidných vozíkoch majú vstup zdarma spolu so sprievodom, ten však rovnako nebude mať nárok na miesto," uvádza sa v tlačovej správe SZĽH.