Bol najlepší na svete. Teraz nevie, či vydrží hrať aspoň do Wimbledonu

Andy Murray ohásil, že skončí s tenisom.

11. jan 2019 o 12:59 Miloslav Šebela

MELBOURNE, BRATISLAVA. Britský tenista sedel vo štvrtok v Melbourne pred novinármi, a keď sa rozrozprával, nedokázal zadržať slzy.

Andy Murray však nehovoril o dojímavom triumfe ani o veľkom víťazstve.

Bývalý líder svetového rebríčka sa zdôveril, že po mesiacoch trápenia a rehabilitácií sa stále nevie zbaviť bolesti pravého bedrového kĺbu. Tá ho sprevádza v každom zápase.

Najhoršie je, že sa jeho stav zhoršil natoľko, že ani lekári mu už veľkú nádej nedávajú.

Zodral si chrupavku kĺbu

„Takto to ďalej nejde. Musím to ukončiť. Doteraz som sa pokúšal hrať a dúfal som, že bolesť prejde. Neviem, či dokážem hrať ďalších štyri či päť mesiacov s bolesťou,“ hovoril utrápený Murray pred novinármi.

„Veľmi by som chcel vydržať do Wimbledonu a potom skončiť, ale neviem, či to zvládnem,“ povzdychol si.