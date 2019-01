Halák odštartoval sezónu výborne, ale Rask je teraz lepší

11. jan 2019 o 12:41 SITA

BOSTON. Slovenský hokejový brankár v službách Bostonu Bruins v NHL Jaroslav Halák zažil vstup do sezóny 2018/2019 ako z veľkej knihy.

Hoci oficiálne figuroval v kádri ako brankárska dvojka, v úvode ročníka ťažil z pomalšieho rozbehu Tuukku Raska a v istom bode dokonca kraľoval štatistikám celej súťaže.

Ako čas plynul, fínsky gólman sa postupne dostal do ideálnej formy a výkonnosť slovenského reprezentanta začala kolísať.

"Lacný" gól

Ani vo štvrtkovom zápase proti Washingtonu (2:4) Halák príliš nepodržal svoj tím. Z 21 striel súpera kryl 18 a dosiahol úspešnosť zákrokov 85,70 percenta.

Dvakrát ho prekonal kanonier Alexander Ovečkin, po jednom góle pridali Jakub Vrána a Nicklas Bäckström.

Po dueli rezonoval najmä zásah posledného menovaného v 46. min, ktorý mal napokon prívlastok víťazný.

Tridsaťjedenročný Švéd zrejme ani sám nepočítal s tým, že jeho propagačná strela spoza ľavého kruhu skončí v sieti.

"Jednoducho to prešlo. Bola to jedna zo striel z hranice kruhu pod lapačku. Potreboval som to chytiť a stav by bol stále 2:2 a my by sme sa udržali v zápase. Bola to náročná fáza zápasu, mal som to urobiť lepšie. Žiaľ, nepodarilo sa. Verím, že nabudúce budem mať znovu šancu pomôcť chlapcom," krčil ramenami Halák.

Slovenský brankár strelu dobre nevidel, pretože obranca Kevan Miller sa Bäckströma snažil zastaviť.

Rask je momentálne lepší, chytá viac

Tréner Bostonu Bruce Cassidy si z toho ťažkú hlavu nerobí.

"Nie je to problém, práve naopak. Je to pozitívne, poctivo sme sa vracali dozadu a to je dôležité, najmä proti tak náročnému súperovi. Neviem sa vyjadriť k tomu, či sa Halák dostatočne nesústredil. Na to pozná odpoveď iba on samotný," povedal Cassidy pre NESN.

Päťdesiatriročný kouč má zároveň jasno v brankárskej otázke.

"Do bránky môže ísť iba jeden. Tuukka teraz chytá veľmi dobre a preto chytá viac. To obmedzuje počet štartov Jara. Ako som povedal už dávnejšie, ak chce Jaro chytať viac, musí využiť príležitosť, ktorú dostane a chytať vtedy lepšie ako Tuukka. Je to jednoduché," dodal Cassidy.