Kmotrík opäť spomína Hamšíka, Maka a Weissa: Bolo by krásne, ak by boli v Slovane

Tvrdí, že legionári sú cestou k úspechu.

11. jan 2019 o 14:25 SITA

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas aktuálneho týždňa odštartovali prípravu na jarnú časť sezóny 2018/2019.

Líder Fortuna ligy má dosiaľ na konte 46 bodov a celkovo osembodový náskok na druhú Dunajskú Stredu. Jasnou ambíciou Slovana je zisk titulu v domácej súťaži.

Štrnásť legionárov v kádri

Hoci klub z Bratislavy už opustili Milan Rundič, Mitchell Schet a Ricky van Haaren, triumf Slovana budú režírovať predovšetkým legionári, ktorých je dohromady v tíme zatiaľ 14 a pribudnúť by mohli ďalší.

Podľa generálneho riaditeľa ŠK Slovan Ivana Kmotríka ml. sú zahraniční hráči cestou k úspechom či predvádzaniu atraktívneho futbalu.



"Zo začiatku bolo náročné vysvetliť fanúšikom, že Slovan sa vydal medzinárodnou cestou. Som presvedčený, že ak chceme byť úspešní, tak potrebujeme rozdielových hráčov a nemá zmysel riešiť, akej sú národnosti," povedal Kmotrík v rozhovore pre oficiálny web klubu.

"Fanúšik chce vidieť pútavý futbal a víťazstvá, a práve to sme mu ponúkli a budeme ponúkať aj na novom štadióne. Nie je dôležité, akej sú hráči národnosti, ale aký futbal predvádzajú a ako sú ochotní pobiť sa za Slovan," povedal Kmotrík.

Značka Slovana stále láka

Slovan dosiaľ neopustil ani jeden z hviezdnych zahraničných hráčov. Hovorilo sa pritom najmä o možnom prestupe najlepšieho strelca Fortuna ligy Andraža Šporara (15 gólov, pozn.) do Turecka.

"Meno klubu stále rezonuje a hráči chcú hrať o trofeje, pričom ich, samozrejme, láka aj nový štadión. Preto sme dokázali pritiahnuť hráčov ako Šporar, ktorý síce mal ponuky zo zahraničných klubov, no sám povedal, že je tu šťastný, váži si klub a nechce odísť," povedal Kmotrík.

"Naopak, keď som osobne oslovil niektorých hráčov zo Slovenska, tak váhali a nevedeli jasne povedať, či chcú nosiť belasý dres. V takom prípade sa nemáme o čom baviť. Ak niekto nechce hrať za Slovan, nemá zmysel s ním rokovať," vysvetlil Kmotrík.

Kostra tímu zostáva

V otázke možných prestupov k osemnásobnému majstrovi najvyššej slovenskej súťaže zatiaľ Kmotrík tvrdí, že nechce výraznejšie zasahovať do kádra, ktorým Slovan aktuálne oplýva.

"Utvorili sme silnú kostru tímu, takže neplánujeme žiadne radikálne zásahy. Radi by sme však zvýšili konkurenciu na určitých postoch. Prioritou je stopérsky post. Chceme priviesť kvalitného stredného obrancu, ktorý by bol zdravou konkurenciou Kenanovi Bajričovi a Vasilovi Božikovovi," podotkol Kmotrík.

"V horizonte najbližších šiestich mesiacov by sme sa radi posilnili aj v krídelnom priestore. Momentálne disponujeme tromi krídelníkmi, no na zdvojenie postov nám ešte chýba jeden hráč," uviedol Kmotrík.

"Naším cieľom je získať skutočnú kvalitu. Ak by to počas zimy nebolo možné, radšej zostaneme pri terajšom kádri, než vziať niekoho, kto nebude spĺňať kvalitatívne parametre. V súčasnosti máme rozbehnuté rokovania s viacerými hráčmi, ale zatiaľ by som nerád predbiehal vývoj udalostí," vysvetlil Kmotrík.

Veľké slovenské mená

Generálny riaditeľ najúspešnejšieho slovenského futbalového klubu zároveň vyslovil aj želanie vidieť v tíme opäť aj niektorých reprezentantov.

Medzi nimi rezonujú najmä mená ako Marek Hamšík, Róbert Mak či Vladimír Weiss ml.

"Bolo by krásne, ak by spomenutí traja hráči nosili dres Slovana. Pre nás je podstatné, aby prišli vo veku, v ktorom ešte môžu hrať na špičkovej úrovni."

"Napríklad Weiss má v Katare zmluvu do leta 2020 a ak by sme počkali do konca jeho kontraktu, tak by k nám prišiel vo veku, keď by ešte dve-tri sezóny mohol hrať na vysokej úrovni. V takom prípade by som ho veľmi rád privítal v Slovane a mal by nám určite čo ponúknuť. Samozrejme závisí od toho, ako sa Vlado Weiss rozhodne a či bude mať záujem prísť do Slovana," povedal Kmotrík.

"Rovnako je to pri Marekovi Hamšíkovi či Róbertovi Makovi, ktorý je náš odchovanec a sám sa vyjadril, že by si chcel raz zahrať za Slovan na Tehelnom poli," uzavrel Ivan Kmotrík mladší.