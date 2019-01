Trnava hlási nové posily. Do klubu prídu Brazílčan či český mládežnícky reprezentant

Spartak počas zimy opustilo desať hráčov.

13. jan 2019 o 9:12 TASR

TRNAVA. Úradujúci slovenský futbalový majster FC Spartak Trnava sa dohodol na spolupráci s tromi obrancami.

Po viacerých odchodoch prišiel defenzívu vystužiť skúsený Matúš Turňa a o miesta v zostave zabojujú aj perspektívni zadáci Čech Václav Dudl a Brazílčan Lucas Lovat.

Brazílčan či český reprezentant

Tridsaťdvaročný Turňa hráva na poste pravého obrancu. Naposledy obliekal dres Podbrezovej, predtým Dunajskej Stredy či Banskej Bystrice.

"V sobotu večer prišla možnosť pôsobiť v Spartaku. Dostal som čas poradiť sa s rodinou. Viac-menej išlo iba o informovanie. Neváhal som. Do zimnej prípravy som chcel vstúpiť od začiatku s novým tímom. Bola to pre mňa priorita. Mal som síce aj ďalšie ponuky, ale nerád som čakal na niečo, čo by nemuselo vyjsť. Trnava je skvelá voľba. Teším sa, že som tu," uviedol pre oficiálny web Trnavy Turňa, ktorý podpísal s vedením klubu kontrakt do konca sezóny s následnou opciou.

Spartakovci lovili po druhý raz v Sparte Praha, Jiřího Kulhánka doplní ľavý obranca Václav Dudl. Devätnásťročný futbalista je reprezentantom Česka do 19 rokov, okrem materského klubu si prešiel hosťovaniami v Táborsku i Vlašimi.

Trojicu nových tvárí uzatvára Lucas Lovat, ktorý naposledy hájil farby brazílskeho celku Avai FC. Rovnako ako Dudl, aj on prichádza do Trnavy bojovať o ľavý kraj obrany.

Káder opustili desiati hráči

Spartak opustilo počas zimy už desať hráčov, naposledy brankár Martin Chudý, ktorý sa dohodol s poľským klubom Górnik Zabrze, a gruzínsky krídelník Vacho Čanturišvili, ktorý zamieril do FC Fastav Zlín.

Pred nimi opustili káder Spartaka aj kapitán Boris Godál (AEL Limassol), Martin Tóth, Lukáš Greššák (obaja Sosnowiec), Andrej Kadlec (Bialystok), Erik Jirka (Crvena Zvezda Belehrad), Marek Bakoš (Plzeň, návrat z hosťovania), Ali Ghorbani (Sepahan) a Matej Oravec, ktorému vypršala zmluva.

Spartak zimuje na ôsmom mieste Fortuna ligy s trojbodovou stratou na šiestu Nitru. Do jarnej časti vstúpia Trnavčania 16. februára súbojom v Žiline.