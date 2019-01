Žampa zašiel prvé kolo skvelo, na medzičase atakoval top desiatku

Falat do druhého kola nepostúpil.

13. jan 2019 o 11:55 (aktualizované 13. jan 2019 o 12:10) TASR

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2018/2019 - Adelboden, Švajčiarsko

Slalom mužov - 1. kolo:

1. Marco Schwarz Rakúsko 53,90 s 2. Henrik Kristoffersen Nórsko + 0,34 s 3. Marcel Hirscher Rakúsko + 0,39 s 4. Alexis Pinturault Francúzsko + 0,52 s 5. Clement Noel Francúzsko + 0,59 s 19. Adam Žampa Slovensko + 1,50 s 49. Matej Falat Slovensko + 3,16 s

ADELBODEN. Rakúsky lyžiar Marco Schwarz sa usadil na čele po prvom kole nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Adelboden.

V hustom snežení zdolal o 0,34 sekundy Nóra Henrika Kristoffersena, tretí bol jeho krajan Marcel Hirscher (+ 0,39 s).

Slovenský reprezentant Adam Žampa postúpil po prvýkrát v tejto sezóne do druhého kola klasického slalomu. S mankom 1,50 sekundy ho klasifikovali na devätnástej priečke.

Žampa sa nezľakol náročných podmienok, za sneženia a zlej viditeľnosti sa s 32-kou na kombinéze pustil do bránok neohrozene.

Na treťom medzičase dokonca atakoval prvú desiatku a potom v kritériovom zlome do cieľového spádu zvolil umnú taktiku v kombinácii s tlakom na tyčky, v jednej z najširších bránok takmer ležal na boku.

V záverečných metroch mu dva oblúky nevyšli, aj tak si však do druhého kola vypracoval výbornú pozíciu.

Druhý Slovák Matej Falat so štartovým číslom 59 sa do druhého kola neprebojoval, so stratou 3,16 sekundy skončil na 49. mieste.