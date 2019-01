Košice v šlágri zdolali Nitru, posledná Žilina nestačila na predposledný Mikuláš

Hlasy po stretnutí:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "My sme v priebehu zápasu pohrdli mnohými šancami a od toho sa zápas odvíjal. Hostia boli vysoko efektívni. Momentálne som rozladený. V čase, keď sme vyrovnali a dostali hostí pod tlak, urobili chybu skúsení hráči svojou nedisciplinovanosťou. Hráči trénujú nejaké veci, a keď si v závere každý začne robiť čo chce, tak to ani inak nemohlo skončiť. Stratili sme bod či dva, je to škoda. Hokej bol výborný a obojstranne bojovný."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "Mne sa zápas hodnotí dobre. Sme radi, že sme vyhrali. V tomto zápase nás ctila obrovská bojovnosť. Už keď sme cestovali, tak sme vedeli, že nás čaká veľmi kvalitný súper, ktorý má výborný pohyb. Jediná šanca na úspech viedla práve cez bojovnosť. Chceli sme dať do toho všetko, či sa to podarí, alebo nie. Zápas bol z našej strany dobrý, nemyslím hokejovými vecami, ale odhodlanosťou a bojovnosťou. Aj keď by sa tento zápas nepodaril víťazne, tak by sme asi boli s ním spokojní. Dlho som nevidel náš tím tak odhodlane bojovať jeden za druhého. Samozrejme, hráčom pomohol aj výborný výkon brankára Škorvánka, ktorý nás podržal."