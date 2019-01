Sabbatini obsadil na Havaji 33. miesto, víťazom sa stal Kuchar

V záverečnom kole sa Juhoafričan so slovenským pasom mierne prepadol.

14. jan 2019 o 8:38 SITA

HONOLULU. Rory Sabbatini obsadil na golfovom turnaji Sony Open na Havaji, ktorý je súčasťou seriálu PGA Tour, konečné 33. miesto.

Juhoafrický rodák so slovenským pasom potreboval na absolvovanie nedeľňajších osemnásť jamiek 69 ran, vďaka čomu si zlepšil svoju celkovú bilanciu na 8 úderov pod par ihriska.

Ani to mu však nestačilo na posun vpred, naopak, oproti sobote klesol o šesť priečok nižšie.

Na prvom mieste poradia sa udržal Američan Matt Kuchar, ktorý prešiel celým podujatím bez zaváhania a triumfoval s výsledkom -22.

Druhá priečka patrila jeho krajanovi Andrewovi Putnamovi (-18), o tretiu pozícii sa delila hneď trojica hráčov (Austrálčan Marc Leishman, Kanaďan Corey Connors a Američania Hudson Swafford s Chezom Reaviem).

Štyridsaťdvaročný Sabbatini vlastní slovenské občianstvo iba od decembra 2018 a turnaj na Havaji bol jeho prvým v slovenských farbách.

Na okruhu PGA Tour štartuje pravidelne od roku 2000, šesťkrát sa mu podarilo takýto turnaj vyhrať. Medzi jeho úspechy patrí aj druhá pozícia na podujatí Masters v roku 2007.

Zároveň má šancu stať sa prvým reprezentantom SR, ktorý sa v golfe predstaví na OH. Kvalifikácia do Tokia 2020 prebieha od 1. júla 2018. Miestenka do japonskej metropoly by Sabbatinimu nemala uniknúť zásluhou redukovaného poradia.