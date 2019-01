Solskjaer prirovnal De Geu ku Schmeichelovi a van der Saarovi

Španiesky brankár sa postaral o pokračovanie neporaziteľnosti Manchestru United.

14. jan 2019 o 9:51 SITA, TASR

LONDÝN. Španielsky brankár David de Gea sa stal hrdinom futbalistov Manchestru United pri nedeľňajšom triumfe vo Wembley nad Tottenhamom Hotspur 1:0.

Opora medzi tromi žrďami Manchestru United kryla počas zápasu úspešne až 11 striel súpera. Dvadsaťosemročný rodák z Madridu neinkasoval ani raz a prispel k piatej výhre ManUnited v Premier League po sebe.

Solskjaer prirovnal De Geu k Schmeichelovi

"Stále veríme, že sa môžeme dostať do najlepšej ligovej štvorky," povedal po stretnutí nadšený Španiel, ktorý sa dočkal slov chvály od kouča Oleho Gunnara Solskjaera.

"V zápase si skvelo počínala naša obranná štvorica a De Gea bol skrátka neuveriteľný. Hral som s viacerými úžasnými brankármi a celkovo ich mal viacero aj náš klub, či už to boli Edwin van der Saar alebo Peter Schmeichel, David ich však pokojne môže aj predstihnúť," citoval slová 45-ročného Nóra po zápase BBC Sport.

Solskjaer prekonať rekord Matta Busbyho

Solskjaerovi sa šiestym triumfom v sérii podarilo prekonať rekord legendárneho trénera Matta Busbyho, ktorý po nástupe k United vyhral prvých päť ligových zápasov

. Dokým bol pri kormidle Manchestru Portugalčan José Mourinho, strácali "diabli" na piate miesto 8 bodov.

Teraz majú rovnaký počet bodov ako londýnsky Arsenal, ktorý sídli práve na 5. mieste tabuľke. Štvrtá Chelsea má o 6 bodov viac. Tottenham je tretí s ďalším bodom navyše.

"V každom zápase musíte ísť na ihrisko s tým, že idete zvíťaziť. Treba byť o tom presvedčený, taká má byť mentalita tímu," zdôraznil Solskjaer. Toho potešil rozhodujúcim gólom v 44. min Marcus Rashford, ktorý skóroval v troch ligových zápasoch v sérii. Na gól mu prihrával Paul Pogba, ktorý mal od príchodu nového kormidelníka prsty v ôsmich góloch za svoj klub (4 strelil, na ďalšie 4 prihral - pozn.). Pod vedením Mourinha sa pritom majster sveta z roku 2018 trápil.

Pochettino taký zápas dlho nezažil

Radosť na strane hostí vystriedal smútok domáceho tímu. Tottenham prehral dva domáce zápasy po sebe prvý raz od mája 2015.

Ani 7 striel kanoniera Harryho Kana nestačilo "kohútom" na prekonanie skvelého De Geu.

Tréner "Spurs" Mauricio Pochettino napriek prehre nešetril slovami chvály.

"Druhý polčas bol v našom podaní tým najlepším, čo som videl za posledného štyri a pol roka v pozícii kouča. Futbal je občas krásny v tom, že nezvíťazíte vtedy, keď si to zaslúžite a naopak. Celý tím hral úžasne a mohol to vidieť každý, kto sa zápas pozeral," skonštatoval argentínsky tréner.

Kane sa zranil

Pochettino vyjadril aj obavu o útočníka Harryho Kanea, ktorý po zápase odkríval do šatne.

Kane sa zranil pri ostrom strete s obrancom United Philom Jonesom v závere stretnutia a odniesol si to jeho členok.

"Samozrejme, pokiaľ by bol Harry Kane zranený, znamenal by to pre nás veľký problém. Mám z toho veľké obavy. Zo strany hráča United išlo o škaredý zákrok, aj keď netvrdím, že to bol úmysel. Dúfam, že Harry bude v poriadku, hoci jeho krívanie tomu nenasvedčuje. Uvidíme, čo prinesú vyšetrenia," poznamenal Pochettino.

Pochettino sa bude musieť zaobísť niekoľko týždňov bez ďalšieho útočníka Son Heung-mina. Ten sa pripojil k reprezentácii Kórejskej republiky na Ázijskom pohári.