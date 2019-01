Svitko sa v cieli etapy hneval. Organizátori uznali chybu

Slovenský pretekár je celkovo už ôsmy.

14. jan 2019 o 10:18 Miloslav Šebela

LIMA, BRATISLAVA. Na Raly Dakar je to niekedy ako hra na skrývačku. Každý pretekár musí na ceste zo štartu do cieľa pozbierať všetky waypointy, čo sú isté navigačné majáky. Ak pretekárovi niektorý chýba, tak dostanete penalizáciu.

Navigačný maják si každého, kto prejde v jeho rádiuse, zaznačí. Lenže to rozpätie je len 90 metrov. Čo rozhodne nie je veľa. Stáva sa, že je maják dobre ukrytý a pretekári ho majú problém nájsť. Vtedy krúžia okolo jedného miesta, aby ich brána zachytila alebo jazdia hore dole.

Kamión sa musel vracať

Oficiálnych waypointov býva na trase etapy podľa jej dĺžky päť až deväť. Okrem toho sú však aj utajené waypointy (WPM – Waypoint hidden).

Také, aby si jazdci nejazdili medzi oficiálnymi waypontami rôznymi skratkami. Jeho rádius je o niečo väčší – 200 metrov.

Navigácia je občas naozaj obtiažna, čo potvrdzuje vodič kamiónu Liza Martin Macík.

„Keď sme sa spustili z asi kilometrového kopca, tak sme dole zistili, že nám chýba bod, ktorý bol niekde na vrchole a museli sa vracať späť,“ hovoril Macík.

Najlepší slovenský pretekár na tohtoročnom Dakare – Štefan Svitok prišiel do cieľa nedeľňajšej šiestej etapy s dobrým pocitom. V etape sa umiestnil na siedmom mieste a v celkovom hodnotení sa posunul na ôsme. Jeho radosť však trvala len krátko.

Svitko: Na Francúzov treba takto

Organizátori za ním prišli, aby podpísal dokument, podľa ktorého minul prvý waypoint etapy. To by pre neho znamenalo penalizáciu. O jej výške rozhodujú organizátori podujatia. Môže sa však vyšplhať až na hodinu. To by pre Svitka znamenalo koniec nádejí na umiestnenie v top 10.

„Nebol som si vedomý toho, že som ho nezobral. Pretože vždy si sledujem, či zoberiam každý waipoint a či mi ho jednotka aj zaznamená,“ opisoval Svitko pre Redbull.com.

Nechcel situáciu akceptovať a manažérom tímu Marošom Kubačkom si chceli situáciu u komisárov vysvetliť.

„Dvoch som povyberal za krky. Bolo ich tam asi osem. Potom som ich začal po dvoch vyberať za krky ako zajace z koterca. A potom zistili, že ten waypoint mám. Zľakli sa a mi ho tam dopísali. Nabudúce treba na Francúzov iba takto,“ dodal Svitko.

Rozhodcovia teda uznali, že prešiel celou trasou a nedostal žiadnu penalizáciu. Jeho strata na lídra v súťaži motocyklov Pabla Quintanillu je bezmála 32 minút.

Druhý Slovák v súťaži motocyklov Ivan Jakeš nabral v šiestej etape vyše dvojhodinovú stratu a v celkovom hodnotení je na 39. mieste.

Do cieľa Rely Dakar ostávajú už len štyri etapy.