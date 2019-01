Bola ako v tranze. Vlhová zvládla virózu a štartuje v Kronplatzi

Vlhovú čaká obrovský slalom.

14. jan 2019 o 12:13 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Minulý týždeň po senzačnom víťazstve v slalome Svetového pohára vo Flachau Petra Vlhová ledva rozprávala. Jej odpovede prerušoval silný kašeľ.

Tréner Livio Magoni dokonca pripustil, že jej štart v najbližších pretekoch je ohrozený.

„Silno kašle a bolí ju aj hrdlo. Môj známy lekár ju bol pozrieť a sú tam príznaky bronchitídy. Ak by sa to nezlepšovalo, budeme to musieť vyliečiť. Nepôjdeme do zbytočného rizika,“ reagoval Magoni po triumfe vo Flachau.

Vlhová sa však dala do poriadku a v utorok bude štartovať v obrovskom slalome Kronplatzi (prvé kolo 10.00, druhé kolo 13.00).

V talianskom stredisku môže nadviazať na najlepšie obdobie vo svojej kariére, keď v rozpätí dvanástich dní vyhrala troje preteky Svetového pohára. A zakaždým v inej disciplíne.

V Semmeringu 28. decembra triumfovala v obrovskom slalome, v Osle na Nový rok ovládla paralelný slalom a 8. januára zvíťazila v slalome vo Flachau.

Vo všetkých troch prípadoch zdolala svoju najväčšiu rivalku Američanku Mikaelu Shiffrinovú. Napriek tomu, že ju sužovali zdravotné ťažkosti.

Vlhová bola ako naprogramovaná

Medzi dve novoročné prvenstvá ešte Vlhová vtesnala druhé miesto zo slalomu v Záhrebe.

„Videl som, že je v tranze. Bola ako naprogramovaná.