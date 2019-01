Horúčava, vietor a prach skrátili dve etapy Tour Down Under

Zmena itinerára má priniesť jazdcom väčšiu bezpečnosť.

14. jan 2019 o 12:29 SITA

ADELAIDE. Prvé dve etapy cyklistických pretekov Tour Down Under, ktoré sa uskutočnia od utorka do nedele (15. - 20. januára) v Austrálii, museli tamojší organizátori skrátiť z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia.

Meteorológovia avizujú v južnej časti krajiny extrémne teplo a prudký vietor.

Riaditeľ podujatia Mike Turtur označil utorňajšiu úvodnú etapu za brutálnu a zároveň dodal, že úprava pôvodného itinerára má poslúžiť na ochranu jazdcov.

Vysoké teploty trápili cyklistov už v predchádzajúcom ročníku, ktorý bol druhým najteplejším v histórii Tour Down Under.

V štartovej listine figuruje zo Slovákov len trojnásobný majster sveta Peter Sagan vo farbách nemeckého tímu Bora-Hansgrohe.