Schmiedlová získala pred Australian Open potrebný pokoj

Slovenská tenistka finálovou účasťou v Hobarte získala body aj sebavedomie.

14. jan 2019 o 12:55 SITA

MELBOURNE. Najlepší výsledok spomedzi slovenských tenistov pred Australian Open nečakane dosiahla Karolína Schmiedlová.

Zverenkyňa trénera Milana Martinca si v sobotu zahrala vo finále turnaja WTA v tasmánskom Hobarte.

Schmiedlová svoju účasť vo finále nečakala

Napriek hladkej prehre s Američankou Sofiou Keninovou /3:6, 0:6/ po štyroch predchádzajúcich víťazstvách nabrala potrebné sebavedomie aj hernú prax pred prvým vrcholom sezóny v Melbourne.

"Povzbudil ma prvý - maratónsky zápas s Rodinovou. Postup do finále som však vôbec nečakala. V Tasmánii som zdolala silné súperky, s ktorými som vlani prehrávala, čo ma veľmi teší. Celkovo som pokojnejšia a vyrovnanejšia než po iné roky," uviedla Karolína Schmiedlová v rozhovore pre denník Šport.

Prečítajte si tiež: Schmiedlová si výrazne polepšila, Kužmová je stále pred Rybárikovou

"Najmä semifinále proti Bencicovej bolo náročné. Nie je príjemné hrať proti kamarátke, ale veľmi si cením tento úspech proti favoritke. Bol to naozaj kvalitný zápas, ktorý ovplyvnil veľký vietor. Tento výsledok a postup do finále je vzpruha na celú sezónu.“



Austrálsky ostrov Tasmánia bude odteraz Schmiedlovej obľúbeným miestom, hoci svoje víťazné ťaženie nedotiahla až úplne do konca.

"Na výlety nebol čas, ale mesto je krásne. Bola som tam prvý raz v živote a páčili sa mi vychádzky do prístavu, aj keď často fúkalo," podotkla.

Schmiedlová aktuálne poskočila do najlepšej šesťdesiatky rebríčka WTA a s odhodlaním sa vybrala do dejiska prvého grandslamového turnaja sezóny. Žreb v Melbourne jej však neprial, v 1. kole sa proti nej postaví lanská semifinalistka a zároveň nasadená dvanástka Elise Mertensová.

Ťažká prekážka na úvod Australian Open

Ambiciózna 23-ročná Belgičanka vlani na Australian Open vo svojej premiére v hlavnej súťaži vyradila Schmiedlovej kamarátku Viktóriu Kužmovú, ale aj favorizovanú Ukrajinku Elinu Svitolinovú.

Proti austrálskej reprezentantke Darii Gavrilovovej odvrátila 8 setbalov a napokon ju zdolala vo dvoch setoch. Nestačila až v semifinále na neskoršiu šampiónku Caroline Wozniacku z Dánska.

Prečítajte si tiež: Šarapovová vstúpila do Australian Open dvomi kanármi

"Je to asi jeden z najťažších žrebov, čo som mohla mať. V Austrálii sa jej vždy darí, nepoznám jej štýl, ešte sme spolu nehrali, ale niečo vymyslíme. Treba len bojovať, nič nie je vopred prehraté. Postupom do svetovej šesťdesiatky som si dodala potrebný pokoj. Nemusím sa obávať kvalifikácie na veľké turnaje v USA v Indian Wels a Miami. Nemám čo stratiť," priznala Schmiedlová.

Súboj Mertensová - Schmiedlová odohrajú v utorok na dvorci číslo 7 v Melbourne ako prvý už po 1.00 h SEČ, v Austrálii bude vtedy o 10 hodín viac.

"Čo iné ako veľké teplo možno čakať v Melbourne? Naštastie, hrám už o jedenástej predpoludním, azda nebude ešte také peklo," dodala Schmiedlová pre Šport.