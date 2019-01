Ibrahimovič ostro kritizuje Ronalda: Jeho reči sú nezmyslom

Zlatan vyjadril svoj názor jasne.

14. jan 2019 o 13:06 SITA

LOS ANGELES. Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič skritizoval prestup Cristiana Ronalda do Juventusu Turín. Čoskoro 34-ročný Portugalčan (nar. 5. februára 1985) počas leta vymenil dres Realu Madrid za "bianconeri", podľa vlastných slov z dôvodu, že hľadal novú výzvu.

Tento úmysel sa nepozdáva v súčasnosti najväčšej hviezde tímu zámorskej Major League Soccer (MLS) Los Angeles Galaxy. Situáciu zhodnotil 'Ibra' ako absurdnú.

"Cristianove reči o novej výzve sú nezmyslom. Nazýva ňou prestup do klubu, ktorý každý rok ovládne domácu súťaž Serie A. Prečo si nevybral nejaký druholigový klub, ktorému by pomohol k postupu do najvyššej súťaže? To by sa dalo nazvať výzvou," skonštatoval Zlatan Ibrahimovič. Citoval ho napríklad web voetbalnieuws.be.