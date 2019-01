Futbalista Blaszczykowski bude hrať zadarmo, klubu navyše pomôže splatiť dlhy

Poliak klubu venuje stovky tisíc eur.

14. jan 2019 o 13:54 SITA

KRAKOV. Poľský futbalista Jakub Blaszczykowski po ukončení spolupráce s nemeckým VfL Wolfsburg pokračuje vo svojej profesionálnej kariére vo Wisle Krakov.

Tridsaťtriročný "Kuba" sa vrátil do tímu z Ekstraklasy, za ktorý nastupoval už v rokoch 2004 až 2007, a bude hrať úplne zadarmo. Navyše, z vlastného vrecka prispeje do klubovej pokladnice čiastkou 300-tisíc eur, aby mohol tím z Krakova uhradiť meškajúce výplaty ostatných hráčov a splatiť viaceré dlhy.

Blaszczykowskému pomôžu aj dvaja ďalší investori, ktorí do klubu "nalejú" ďalší milión eur. To by malo pomôcť Wisle, ktorá sa zmieta vo finančných problémoch. Informácie priniesol web sportdziennik.pl.



Podobnú sumu už Blaszczykowski požičal klubu počas uplynulého roku, pričom peniaze chcel vrátiť bez úroku. To z právneho hľadiska nebolo možné, preto za obdržané úroky kúpil lístky na zápas Wisly Krakov malým fanúšikom z detských domovov.

Teraz chce Wisle pomôcť aj po hernej stránke. V aktuálnej sezóne patrí 13-násobnému majstrovi Poľska priebežné 8. miesto po dvadsiatich odohraných zápasoch so ziskom 29 bodov.



Rodák z dediny Truskolasy strávil dlhých osem sezón v Borussii Dortmund, s ktorou dvakrát vyhral bundesligový titul a v ročníku 2012/2013 postúpil do finále Ligy majstrov.

V tíme BVB taktiež vyhral Nemecký pohár aj tamojší Superpohár. Okrem Nemecka 'legionárčil' aj v talianskej Serie A - v sezóne 2015/2016 hosťoval z Dortmundu vo Fiorentine.

Dres národného tímu obliekol Blaszczykowski dohromady v 105 zápasoch, čo je poľský rekord. Podarilo sa mu v nich streliť 21 gólov.