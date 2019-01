Boulterová sa radovala predčasne, zabudla na nové pravidlo

Britka prepočula upozornenie rozhodkyne v zápase úvodného kola Australian Open 2019.

14. jan 2019 o 14:54 SITA

MELBOURNE. Prvý hrací deň na tenisovom Australian Open v Melbourne priniesol veľa dramatických, ale aj niekoľko kurióznych situácií.

O jednu z nich sa postarala mladá Britka Katie Boulterová, ktorá za stavu 7:4 v tajbrejku tretieho setu predviedla gesto na znak víťazstva a vyštartovala k sieti podať ruku súperke, Ruske Jekaterine Makarovovej.

Lenže sa pomýlila, keďže podľa nového pravidla sa tajbrejk na AO v rozhodujúcom sete nehrá do zisku siedmich, ale až desiatich bodov.

Boulterová na chvíľu znervóznela, akoby nechcela uveriť, čo sa stalo. Skúsená 30-ročná Ruska sa dotiahla na 6:7, lenže potom 22-ročná Britka vypálila eso a napokon zápas po 2:24 h dotiahla do víťazného konca na 10:6.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/xDOMy4vGAGA

Makarovová bola pre ňu cenný skalp, keďže pred 4 rokmi rokmi bola táto ruská ľaváčka v Melbourne v semifinále a celkovo až 7-krát na tomto turnaji postúpila minimálne do osemfinále.

Boulterová aj vďaka 53 víťazným úderom zvíťazila 6:0, 4:6, 7:6 (6) a len po druhý raz postúpila do 2. kola na turnaji "veľkej štvorky."

Prečítajte si tiež: Rybáriková prehrala s Kvitovou na Australian Open

"Zabudla som, že sa hrá v tomto prípade tajbrejk do desať. Nabudúce už budem vedieť," cituje Boulterovú, 97. hráčku rebríčka WTA, BBC Sport.

"Empajrová rozhodkyňa za stavu 6:6 upozornila, že sa bude hrať tajbrejk do 10 bodov, ale ja som to prepočula. Bola som maximálne koncentrovaná na seba. Teraz to už beriem s ľahkosťou, ale neviem, čo by sa stalo, keby som ten zápas prehrala," uviedla Boulterová podľa webu Ženskej tenisovej asociácie (WTA).