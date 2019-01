Podľa trénera nastúpil polomŕtvy. Harden predviedol ďalší fantastický výkon

Je to viac ako impozantné, tvrdí kouč.

15. jan 2019 o 8:43 SITA

HOUSTON. James Harden predviedol ďalšiu streleckú explóziu a 57 bodmi prispel k víťazstvu Houstonu nad Memphisom 112:94 v noci na utorok v stretnutí basketbalovej NBA.

Nemal veľmi ani na výber, lebo pred zápasom zasiahla Rockets správa, že na maródke sa so zraneným palcom ocitol na štyri až šesť týždňov aj pivot Clint Capela.

Houstonu tak aktuálne chýbajú traja zo štvorice najlepších zakončovateľov, keďže zranení sú aj Chris Paul a Eric Gordon.

Harden premenil šesť trojok, z 18 šestiek minul iba jednu a 36 bodov dal už do konca prvého polčasu.

"To, čo dnes ukázal, treba oceniť. Poviete si, že úžasných 57 bodov. Lenže on musel v predchádzajúcom zápase proti Orlandu odohrať 43 minút a na tento duel nastúpil polomŕtvy. To je viac ako impozantné," hľadal superlatíva pre svojho zverenca tréner Houstonu Mike D'Antoni.

San Antonio zažilo v priebehu mesiaca druhý očakávaný návrat svojej bývalej hviezdy. Kawhi Leonard v drese lídra súťaže Toronta na palubovke svojho bývalého zamestnávateľa neuspel, Tony Parker s Charlotte nečakane áno.

K víťazstvu 108:93 prispel ôsmimi bodmi a najmä sa dočkal diametrálne odlišného prijatia. Štvornásobného šampióna s tímom Spurs a držiteľa titulu MVP finále z roku 2007 privítali diváci búrlivým skandovaním jeho mena.

"Som fyzicky aj emocionálne vyčerpaný. Bola to úžasná noc, ďakujem fanúšikom za ich reakciu. Mám úžasnú spomienku a uchovám si ju po zvyšok života," reagoval dojatý francúzsky rozohrávač, ktorý do Charlotte zamieril po sedemnástich rokoch v drese San Antonia.

Kemba Walker, ktorého Parker mentoruje, zaznamenal aj vďaka siedmim trojkám 33 bodov. Charlotte zastavilo šnúru troch prehier a drží sa na východe tesne nad čiarou postupu do play off.

NBA 2018/2019 - základná časť:

Brooklyn Nets - Boston Celtics 109:102 (27:25, 19:20, 44:21, 19:36)

Najviac bodov: Russell 34 (7 trojok), J. Harris a J. Allen (12 doskokov) po 19 - Tatum 34, J. Brown 22, Wanamaker 13

Houston Rockets - Memphis Grizzlies 112:94 (24:29, 30:19, 33:22, 25:24)

Najviac bodov: Harden 57 (6 trojok), House 15, G. Green 14 - Conley a Temple po 14, Jaren Jackson a Casspi po 12

San Antonio Spurs - Charlotte Hornets 93:108 (24:28, 19:21, 29:27, 21:32)

Najviac bodov: Aldridge 28 (10 asistencií), White 18, DeRozan a Mills po 14 - K. Walker 33 (7 trojok), Lamb 19, M. Williams 11

Utah Jazz - Detroit Pistons 100:94 (27:31, 26:28, 22:15, 25:20)

Najviac bodov: Mitchell 28, Korver 19 (5 trojok), Gobert 18 (25 doskokov) - Griffin 19, Drummond 15 (13 doskokov), Bullock 11

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 115:107 (24:27, 30:17, 29:31, 32:32)

Najviac bodov: Hield 19, Bogdan Bogdanovič 18, Fox 16 - Lillard 35, E. Turner 14, Aminu (11 doskokov) a Layman po 13

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 117:121 (36:32, 27:34, 25:28, 29:27)

Najviac bodov: Harrell 26 (10 doskokov), Gallinari 25 (6 trojok), T. Harris 21 (5 trojok) - A. Davis 46 (16 doskokov), Randle 27, Jrue Holiday 19