Slovenky sa pripravujú na ďalšie preteky, Kuzminová nad veľkým glóbusom zatiaľ nerozmýšľa

Až dve reprezentantky sa nachádzajú v prvej päťke.

16. jan 2019 o 13:10 SITA

BRATISLAVA. Piatou zastávkou v kolotoči Svetového pohára v biatlone bude od štvrtka nemecký Rupholding. Slovenské biatlonistky budú chcieť nadviazať na výborné výkony z predchádzajúcich kôl.

Vďaka stabilným výkonom patria Paulíne Fialkovej a Anastasii Kuzminovej pozície v najlepšej päťke celkového hodnotenia SP. Trojnásobná olympijská víťazka Kuzminová bola vlani blízko k zisku veľkého glóbusu, prišla oň v posledných pretekoch sezóny s hromadným štartom v ruskom Ťumeni.

Z celkového triumfu sa tešila tretíkrát v kariére Fínka Kaisa Mäkkereinenová, iba o tri body pred slovenskou reprezentantkou.

Kuzminová sa poučila z minulosti

V aktuálnom ročníku po každom kole SP stúpa Kuzminová celkovým poradím a po minulotýždňovej zastávke v nemeckom Oberhofe momentálne okupuje piatu pozíciu so ziskom 327 bodov.

Prečítajte si tiež: Kuzminová zvládla svoj úsek famózne, Slovenky skončili v štafetách šieste

Natíska sa otázka, či 6-násobná olympijská medailistka opäť neuvažuje o zisku veľkého glóbusu.

"Zatiaľ sa ešte sa nad tým nezamýšľam. Malými krôčikmi sa dá k tomu dopracovať. Ak sa mi to podarí, budem rada. Ako ste videli minulú sezónu, skoro polovicu ročníka som bola v žltom alebo červenom drese. Som už poučená nesnívať, ale tvrdo pracovať," uviedla Kuzminová v rozhovore pre RTVS.

Vlani sa v Rupholdingu umiestnila vo vytrvalostných pretekoch na 9. mieste a pretekoch s hromadným štartom obsadila 23. priečku.

Paulína Fialková si šport váži

Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková dosiahla v decembri počas prvého trimestra SP životné výsledky. V slovinskej Pokljuke, rakúskom Hochfilzene a českom Novom Meste na Morave sa iba v jednom z ôsmich individuálnych štartov nedostala medzi najlepšiu sedmičku.

Mala na svojom konte dve druhé, dve tretie, jedno štvrté, jedno šieste a jedno siedme miesto. Po Novom roku došlo u Paulíny k poklesu formy. V nemeckom Oberhofe obsadila v šprinte 21. miesto a v stíhačke až 32. pozíciu.

"Trošku sa mi to tu nepodarilo, ako by som chcela. Ukázalo sa, aký je šport krásny. Prináša prekvapenia, radosť, ale aj sklamanie a smútok a to všetko si na tom našom športe vážim," uviedla ešte v Oberhofe Fialková pre RTVS.

V celkovom hodnotení SP klesla na tretie miesto, keď sa pred ňu dostala Talianka Lisa Vittozziová, víťazka šprintu aj stíhačky v nemeckom Oberhofe. Paulína teraz za vedúcou ďalšou Taliankou Wiererovou zaostáva o 64 bodov, na druhú Vittoziovú stráca 22 bodov.

Ladí formu pred majstrovstvami sveta

Vrcholom sezóny budú aj pre Paulínu marcové majstrovstvá sveta vo švédskom Ostersunde. Verí, že sa jej forma vráti v správny čas a na cestu domov si zo svetového šampionátu pribalí aj cenný kov.

"V minulej sezóne som na konci dosiahla na pódium. Takže som vedela, že je to možné a mám na to, aby som to tam dala. Som rada, že som to v decembri ukázala a teraz, aj keď forma prirodzene kolíše, verím, že sa ju na majstrovstvá sveta podarí vygradovať," skonštatovala Fialková.

Piate kolo Svetového pohára v nemeckom Rupholdingu bude mať netradičný program. Odštartujú ho muži šprintom na 10 km vo štvrtok 17. januára o 11.00 h. V ten istý deň o 14.30 h sa na štart postavia ženy v rovnakej disciplíne na 7,5 km.

Nasledovať však nebudú ako zvyčajne stíhacie preteky. V piatok 18 januára o 14.30 h bude program pokračovať štafetami mužov, v sobotu 19. januára o 14.30 h prídu na rad štafety žien. V nedeľu 20. januára sa program uzavrie pretekami s hromadným štartom mužov o 12.15 h a žien o 14.40 h.