Hralo sa len na jednu bránu, vravel Kližan. Slovákom sa nedarilo

Na Australian Open vypadli aj Kližan a Cibulková.

15. jan 2019 o 16:00 Miloslav Šebela

MELBOURNE, BRATISLAVA. Bol to rýchly proces. Slovenskí tenisti na Australian Open vo dvojhrách veľa problémov súperom nenarobili. Z piatich hráčov sa do druhého kola prebojovala iba Viktória Kužmová.

Lenže aj ona bude mať čo robiť, aby postúpila ďalej. Vo štvrtok môže byť prvý grandslamový turnaj roka vo dvojhrách už bez slovenskej účasti.

Druhý úspech Kužmovej

Dvadsaťročná Kužmová má za sebou sľubný úvod sezóny. V Melbourne v prvom kole vyradila Ukrajinku Kozlovovú 4:6, 6:4, 6:2. Ťažila z podania, nastrieľala štrnásť es a celkovo zahrala až 55 víťazných úderov, kým súperka len pätnásť.

Ukrajinka mala lepší vstup do zápasu, ale nevyhla sa zaváhaniam, urobila až desať dvojchýb a Kužmovej postup uľahčila.

"Bol to veľmi ťažký zápas. Som rada, že som ho zvládla. Výmeny boli vyrovnané, obe sme skvelo podávali i returnovali. Bolo to o tom, ktorej z nás sa toho podarí viac," uviedla Kužmová pre Slovenský rozhlas.

Pre Kužmovú je to len druhý víťazný zápas na grandslamovom turnaji po vlaňajšom French Open. Ďalšie víťazstvo by už bolo z kategórie - senzácia.

O postup bude bojovať s turnajovou šestkou a jednou z favoritiek Elinou Svitolinovou. Spolu odohrali jediný zápas. Na Roland Garros 2017 hladko uspela ukrajinská tenistka.

"Svitolinová je veľmi skúsená a kvalitná hráčka, ale už sa s ňou stretla a vie, čo má od nej čakať. V každom prípade nemá čo stratiť a môže hrať uvoľnene. Ak bude podávať aspoň tak dobre ako v uplynulých týždňoch, verím, že to bude vyrovnané," povedal Kužmovej tréner Michal Mertiňák pre TASR.

Sklamanie Cibulkovej

Zo Slovákov, ktorí v Melbourne vypadli, je najprekvapujúcejšia prehra Dominiky Cibulkovej s Číňankou Šuaj Čang.

V tejto sezóne sa Cibulková plánovala sústrediť na menší počet turnajov, no o to viac chcela na nich uspieť.

Na Australian Open túžila nadviazať na úspešný rok 2014, keď tam hrala vo finále. Navyše v prvom kole mala celkom priaznivý žreb. So Šuaj Čang mala priaznivú bilanciu 5:0.

V zápase však nedokázala využiť svoje šance, hoci sa na kurte nabehala a v druhom sete jej hra gradovala.

V rozhodujúcom treťom sete však akoby stratila koncentráciu, robila chyby a Číňanka jej až tri razy zobrala podanie. Celkovo urobila Cibulková až 42 nevynútených chýb, čo je v takomto zápase príliš veľa.

Prehrala po setoch 2:6, 6:4 a 2:6. Cibulková vypadla druhý rok v rade už v prvom kole.

V prvom kole skončili aj Anna Karolína Schmiedlová a Martin Kližan.

Kližan: Hralo sa len na jednu bránku

Kližan ako jediný mužský zástupca v Melbourne mal ťažký žreb, čelil bývalému finalistovi turnaja Jo-Wilfiedovi Tsongovi. Francúz sa vracia na kurty po zranení ľavého kolena.

V minulej sezóne takmer nehral, v rebríčku spadol na koniec druhej stovky.

Lenže herne patrí medzi širšiu špičku, najmä na tvrdom povrchu. Hoci je aktuálne Kližan o vyše sto miest pred Tsongom, nemal proti Francúzovi šancu.

Ani raz sa nedostal k brejkbalu, nemal také silné podanie ako jeho súper a často bol pod tlakom. Kližan prehral 4:6, 3:6, 6:7 (5).

"Bol to intenzívny zápas. Kližan bol nevyspytateľný súper. Nevedel som, čo naňho platí. Hral celoplošne a dokázal meniť tempo hry," vravel Tsonga v rozhovore pre Eurosport.

"Bolo to viac-menej na jednu bránku. Jediné, čo mi ostávalo, bolo bojovať do konca. Chcel som to v tajbrejku zvládnuť a hrať štvrtý set. Potom by to bolo podľa mňa viac otvorené, ale jednoducho sa to nestalo a prehral som," komentoval Kližan pre RTVS.

"Tsonga hral šikovne. Aj keď bol výsledok viac-menej tesný, Martin nemal veľkú šancu zvíťaziť. Mal niekoľko príležitostí v prvom sete a potom aj v tajbrejku, ale nevyužil ich. Keď Tsongu podrží servis, je proti nemu náročné hrať. Bolo to o tom, koľko mu toho Tsonga dovolí. Stretnutie rozhodli malé chyby, ktoré Martin urobil," uviedol Kližanov tréner Dominik Hrbatý pre agentúru SITA.

Počas tretieho hracieho dňa na Australian Open bude mať slovenský tenis zastúpenie iba vo štvorhre.

Medzi ženami sa predstaví dvojica Viktória Kužmová a Magdaléna Rybáriková.

Medzi mužmi bude mať Slovensko takisto dvojnásobné zastúpenie. Martin Kližan vytvoril tandem s Poliakom Marcinom Matkowským. Špecialista na štvorhru Igor Zelenay sa predstaví so svojím stabilným partnerom Ukrajincom Denisom Molčanovom.