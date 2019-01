Slovan otestuje nové Tehelné pole proti súperovi z Česka

Pôjde o ostrejšie ladený prípravný zápas s obmedzeniami na tribúnach.

15. jan 2019 o 15:53 SITA

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava sa po deviatich rokoch presunú z Pasienkov a vrátia sa na vynovené Tehelné pole, už aj s nálepkou Národný štadión.

V rámci zimnej prípravy absolvuje Slovan hneď prvý zápas v spomenutom modernom stánku, ktorý bude využívať aj slovenská futbalová reprezentácia.

Hráči ŠK Slovan Bratislava odohrajú premiérový duel na novom Tehelnom poli v stredu 16. januára od 17.00 h, zverenci trénera Martina Ševelu si zmerajú sily s českým tímom SK Sigma Olomouc.

Ostrejší prípravný zápas

Ide o súboj suverénneho lídra jesennej časti najvyššej slovenskej súťaže s mužstvom, ktorému patrí 14. miesto v šestnásťčlennej českej lige.

"Ladili sme tento prvý prípravný zápas ako taký ostrejší. Nastúpime proti zahraničnému súperovi, s ktorým sme mali aj v minulosti dobré vzťahy," skonštatoval pred stretnutím proti klubu z Hanej tréner ŠK Slovan Martin Ševela.

"Verím tomu, že hráčom sa nič nestane po zdravotnej stránke, hoci pôjde možno o taký prvý tvrdší zápas v zimnej príprave. Nechcem povedať, že o nič nejde. Každý hráč, ktorý dostane priestor, už bude od začiatku bojovať o svoj flek, aby sa dostal do zostavy. Berieme to však komplexne ako prípravný duel," doplnil Ševela.

Aj tréner Slovana má radosť z presunu mužstva z Pasienkov na Tehelné pole.

"Je to len pozitívne. Jasné, všetci sa tešíme do tej novej a krásnej arény. Budem samozrejme rád, keď si fanúšikovia nájdu cestu na nový štadión a budú nás podporovať svojimi hlasivkami. Sú pre hráčov pozitívnou energiou v každom jednom stretnutí. Tešíme sa na Tehelné pole. Je to aj pre nás motivácia, pre celý klub, pretože na takom krásnom štadióne by sme mali predvádzať aj krásny futbal."

Testovací zápas s obmedzenou kapacitou

Oficiálna internetová stránka Slovana Bratislava informuje o tom, že v stredu pôjde o testovací zápas nového štadióna s obmedzenou kapacitou.

"Preto je tento duel na novom Tehelnom poli určený výhradne pre držiteľov permanentných vstupeniek. 'Permanentkári' sa pri vstupe na štadión preukážu platným 'voucherom' v elektronickej alebo papierovej podobe. Otvorená bude hlavná tribúna (sektory A), kde bude pre fanúšikov k dispozícii voľné sedenie. Vstup na štadión je možný z ulice Viktora Tegelhoffa, presnejšie zo strany od Národného tenisového centra (NTC). Upozorňujeme, že vstup bude len cez tento vchod," dopĺňa informácie oficiálny web Slovana.