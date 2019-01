Podarilo sa im to v zápase o prvé miesto. Hráči Golden State utvorili nový rekord NBA

Oklahoma nečakane zaváhala.

16. jan 2019 o 8:58 SITA

DENVER. Priamy súboj o prvú priečku Západnej konferencie NBA sa skončil hladko v prospech basketbalistov Golden State Warriors, ktorí zdolali Denver na jeho palubovke 142:111.

Už v úvodnej dvanásťminútovke nazbieral obhajca titulu 51 bodov, čím utvoril nový rekord NBA prvých štvrtín. Podarilo sa to najmä vďaka desiatim trojkám, čo je najlepší klubový zápis Warriors.

"Zjavne sa nám nepodarí stanoviť rekord každú noc, ale ukazuje to, čoho sme schopní, keď všetky kolieska zapadnú do stroja. Je nádherné to sledovať a ešte väčšia zábava je byť toho súčasťou," povedal po zápase spoluautor kanonády Klay Thompson.

Spoločne so Stephenom Currym a Kevinom Durantom dovedna 18-krát uspeli spoza trojkového oblúka a spolu nastrieľali 89 bodov. Celkovo hostia premenili 21 z 39 pokusov za tri body.

Tretie družstvo západu Oklahoma City Thunder, naopak, nečakane podľahlo Atlante 126:142. Hawks sú pritom hlboko pod čiarou postupu do play off.

Druhý najlepší tím celej ligy Milwaukee Bucks si hladko poradil s Miami 124:86. Hráči z Wisconsinu podali kolektívny výkon, celá základná päťka skončila v dvojciferných číslach a pridali sa aj dvaja náhradníci.

Jannis Antetokunmpo bol tentokrát až štvrtý najlepší strelec, no aj tak zaznamenal triple-double 12 bodov, 10 doskokov i asistencií.

NBA 2018/2019 - základná časť:

Indiana Pacers - Phoenix Suns 131:97 (38:19, 24:32, 34:22, 35:24)

Najviac bodov: Bojan Bogdanovič a T. Evans po 20, M. Turner 18 - Warren 18, Oubre 16, Ayton 14

Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 149:107 (40:27, 43:31, 32:32, 34:17)

Najviac bodov: Embiid 31 (13 doskokov), B. Simmons 20 (11 doskokov), Butler 19 - Rose 15, Towns 13, Wiggins 12

Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26)

Najviac bodov: J. Collins 26, Trae Young (11 asistencií) a Leň (11 doskokov) po 24 - Westbrook 31 (11 asistencií), George 24 (5 trojok), Jerami Grant a Schröder po 21

Milwaukee Bucks - Miami Heat 124:86 (30:23, 39:22, 24:18, 31:23)

Najviac bodov: Bledsoe 17, Brogdon 16, S. Brown 13 - Winslow a Whiteside po 19, Wade a Ellington po 9

Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 107:100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32)

Najviac bodov: Ball 19, Caldwell-Pope 17, Kuzma (12 doskokov) a Ingram po 16 - J. Parker 18, Markkanen 17, Hutchison a Arcidiakono po 12

Denver Nuggets - Golden State Warriors 111:142 (38:51, 22:28, 23:33, 28:30)

Najviac bodov: Malik Beasley 22 (6 trojok), J. Murray 21, Jokič 17 - Stephen Curry (8 trojok) a K. Thompson (5 trojok) po 31, Durant (5 trojok) 27