Na Slovan prišla historicky najnižšia návšteva, hráči sa nevedia dostať z krízy

Slovanu nestačilo ani 41 striel.

16. jan 2019 o 9:21 SITA

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali už siedmy zápas po sebe. V utorok na domácom ľade nestrelili zverenci Vladimíra Országha Čeľabinsku (0:2) ani jeden gól.

Počas aktuálnej negatívnej série slovanisti iba dvakrát strelili po tri góly, v jednom dueli dosiahli dva zásahy.

Inak sa v koncovke trápia, až trikrát vyšli strelecky naprázdno.

Hráči bratislavského klubu na bránku Traktoru Čeľabinsk vyslali 41 striel, ale 24-ročný Vasilij Demčenko si napriek tomu udržal čisté konto.

Nevedia, ako sa z toho dostať

"Máme šance, dostávame sa aj do prečíslení dvaja na jedného či traja na dvoch, ale nedávame z toho góly, nevychádzajú nám ani dorážky a zráža nás to. Aj keď veľmi chceme, dostaneme gól a potom už musíme chodiť do zavretej obrany súpera, kde na nás protihráči čakajú a hrozia z protiútokov. Toto sa opakuje v každom zápase," konštatoval zakončovateľ Slovana Rudolf Červený.

Český útočník je spolu s Kanaďanom Jeffom Taffom s desiatimi gólmi najlepší strelec bratislavského tímu. Desať zásahov dosiahol aj Michal Řepík, ktorý už háji farby Viťaza Podoľsk.

Ani Červený však v utorok večer nedokázal prekonať výborne chytajúceho Demčenka pred historicky najnižšou návštevou na zápase Slovana v KHL (4486 divákov).

"Snažíme sa strieľať čo najviac. Chýba nám hráč pred bránkou, aby gólman nevidel puk. Mali sme aj dorážky, nemyslím si, že nasadenie je zlé. Keď nevyužijeme šance a potom dostaneme gól a prehrávame, je to na psychiku náročné," priznal Červený.

"Zatiaľ sme nenašli recept, ako sa z toho dostať. Aj ja som mal zopár šancí. Raz som prestrelil bránku a to bola naozaj veľká príležitosť. Toto ak nepremeníme, respektíve keď nedáme žiadny gól, nemôžeme vyhrať. Máme skvelých brankárov, ale bez strelených gólov to jednoducho nejde," dodal rodák z Českých Budějovíc.

Slovanu neuznali gól

Slovan gól predsa len strelil, ale arbiter ho po konzultácii s videorozhodcom neuznal. V trinástej minúte za stavu 0:0 sa slovanisti tešili, keď strelu kapitána Michala Sersena sklepol do bránky Tomáš Hrnka.

Podľa výroku rozhodcov však mal hokejku príliš vysoko.

Prečítajte si tiež: Slovan nedokázal ani raz prekonať obranu Čeľabinska a znova prehral

Zopakovala sa tak situácia z predchádzajúceho duelu proti Podoľsku, keď Slovan prišiel o gól až po preskúmaní videa. Proti Viťazu zase Hrnka, údajne nedovolene, clonil gólmanovi súpera pri strele Adama Jánošíka.

"Neviem sa k tomu vyjadriť, keďže som to poriadne nevidel. Tušil som, že sa bude volať, ale neviem povedať, v akej výške som mal hokejku. Je však jasné, že keby gól uznali, tak by sa zápas ďalej vyvíjal inak," uviedol Hrnka.

"Keby sme otvorili skóre, veľmi by to pomohlo. Aj na začiatku sezóny mi neuznali jeden regulárny gól, teraz som bol zase pri dvoch neplatných zásahoch. Nejako sa to so mnou vezie," krčil ramenami 27-ročný stredný útočník.

Zverenci tréner Vladimíra Országha majú na konte 27 bodov z 51 zápasov a sú na samom dne celej KHL. Pred sebou majú ešte jedenásť duelov, no na ôsmu pozíciu v tabuľke strácajú až 24 bodov.