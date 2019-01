Cehlárik dostal tretiu šancu. Dúfam, že pochopí, ako má hrať, vraví tréner

Proti Philadelphii bude v bránke Halák.

16. jan 2019 o 12:39 SITA, TASR

BOSTON. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik strávil prvú polovicu aktuálnej sezóny v zámorskej nižšej súťaži AHL, ale v utorok sa dočkal pozvánky do prvého tímu Bostonu Bruins.

Žilinský rodák pôsobí v Severnej Amerike už tretí rok a od Bruins dostal tretiu príležitosť preraziť v najkvalitnejšej lige sveta.

Na farme v Providence sa prezentoval solídnou produktivitou, zároveň však pracoval na zlepšení hry bez puku.

Cehlárik: Myslím, že idem správnym smerom

"Nie je to len o góloch. Je to predovšetkým o tom, aby som svojou hrou bol prospešný pre tím v ofenzíve aj v defenzíve. Je potrebné, aby som bol silný v hre s pukom, aby som vyhrával súboje a prípadne skóroval alebo vytvoril dobré príležitosti pre ostatných. V ostatných zápasoch som bol za to odmenený a bol to dobrý pocit," povedal 23-ročný krídelník v rozhovore pre klubový web Bruins.

Cehlárik si vybojoval posun do NHL vďaka výbornej forme z predchádzajúcich dní. V uplynulých štyroch zápasoch za Providence Bruins v AHL nazbieral sedem bodov za päť gólov a dve asistencie.

V doterajšom priebehu sezóny odohral dovedna 37 duelov s bilanciou desať gólov a devätnásť asistencií.

"Chcem hrať svoju hru a zároveň pomôcť mužstvu k víťazstvu. Sú tu však nejaké veci, ktorých sa budem musieť držať. Zároveň potrebujem podávať vyrovnané výkony a byť zdravý. Myslím si, že momentálne idem správnym smerom a som šťastný, že tu môžem byť," pokračoval mladý Slovák, ktorý priznal, že by si opäť rád zahral po boku Čecha Davida Krejčího.

V bránke bude Halák

Tréner Bruce Cassidy zatiaľ neprezradil, ako poskladá jednotlivé útočné formácie. Potvrdil akurát informáciu, že v stredu proti Philadelphii Flyers dostane príležitosť v bránke Jaroslav Halák.

"Peter hral dobre už v prípravných zápasoch pred sezónou. Dúfam, že pochopí, ako má hrať, aby zostal v prvom tíme," uviedol Cassidy a dodal: "Je to inteligentný hráč, hrá v defenzíve veľmi dobre a má skvelý výber miesta."

Cehlárik odohral v doterajšej kariére v zámorskej profilige len sedemnásť zápasov. Jedenásť z nich absolvoval v ročníku 2016/17, keď si do štatistík zapísal dve asistencie.

V minulej sezóne pridal ďalších šesť duelov s bilanciou jeden gól a jedna prihrávka.

Teraz sa odchovancovi žilinského hokeja opäť otvára priestor na to, aby prerazil v organizácii Bruins. Boston má momentálne na súpiske štrnásť útočníkov, pričom až troch trápia menšie či väčšie zdravotné problémy (Jake DeBrusk, Chris Wagner a Joakim Nordström).