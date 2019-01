Kozák: Život dôchodcu? To nie je pre mňa, stále mi chýba futbal

Trénovať Košice nemá v pláne.

16. jan 2019 o 14:20 SITA

KOŠICE. Ján Kozák v októbri zaskočil futbalovú verejnosť náhlym rozhodnutím abdikovať na post trénera slovenskej futbalovej reprezentácie.

Po štvrťročnej pracovnej prestávke priznal, že bez futbalu nevydrží a život dôchodcu ešte nie je preňho.

Typický život dôchodcu nie je preňho

"Futbal mi chýba a chýba mi veľmi. Myslel som, že si nastavím hlavu iným smerom, ale futbalový život mi chýba. Chýbajú mi hráči i funkcionári. Momentálne s tým však nemôžem robiť nič a musím sa nastaviť inak," priznal v rozhovore pre web kosiceonline.sk.

"Starám sa o seba, športujem, venujem sa manželke a vnúčatám. Typický život dôchodcu však ešte nie je pre mňa," doplnil 64-ročný Kozák.

Najlepší futbalista Československa v roku 1981 sa aj po ukončení pôsobenia na lavičke národného mužstva stále motá okolo futbalu.

Nezastáva žiadnu oficiálnu funkciu, avšak treťoligovému tímu FC Košice, ktorý ašpiruje na postup do vyššej súťaže, pomáha cennými radami a skúsenosťami.

"V klube FC Košice nemám žiadnu oficiálnu rolu a všetko je to len na úrovni kamarátskej pomoci. Poznám ľudí, ktorí pracujú v tomto klube a investujú tam svoje peniaze. S niektorými z nich som dlhoročný veľmi dobrý kamarát," uviedol Kozák.

"Ak teda majú záujem o moje myšlienky, tak im rád pomôžem," vysvetlil pozadie svojho spojenia s FC Košice.

Trénovať už nechce

Kozák je dlhoročne spätý s metropolou východu. Ako hráč pôsobil v Lokomotíve Košice, klub neskôr aj viedol. Trénoval taktiež v ďalších košických kluboch - 1. FC a MFK.

Rodák z Matejoviec nad Hornádom dúfa, že sa raz do tohto mesta vráti futbal najvyššej úrovne.

"Košice si zaslúžia tú najvyššiu súťaž. Potrebujeme, aby tu deti a mladí hráči vyrastali s motiváciou zahrať si raz za svoj klub a svoje mesto na najvyššej úrovni," zdôraznil.

"Na východe stále vyrastali veľmi šikovní hráči. Máme tu množstvo talentu a škoda, že títo futbalisti musia odchádzať za lepším. To je škoda. Vychovať totiž hráča pre prvú ligu nie je jednoduché," podotkol Kozák.

Ako povedal už niekoľkokrát predtým, na trénerskú lavičku sa už neplánuje vrátiť. Mnohí by si ho vedeli predstaviť aj na lavičke FC Košice, on sám však tvrdí, že Miroslav Sovič je muž na správnom mieste.

"S Mirom som hrával a postupne som ho formoval ako spoluhráča i zverenca z pozície trénera. Spolu sme toho prežili veľmi veľa. Futbal cíti, má ho rád a má dobré povahové vlastnosti správneho trénera. Ja mu teda verím. Určite môže posúvať košický futbal ďalej a ďalej," myslí si Kozák.

Pohár je iba nadstavba

Aktuálny káder FC Košice je podľa neho predurčený k postupu do druhej ligy.

Podľa mnohých by dokonca mohol odštartovať jar prekvapením na úkor majstrovského Spartaka Trnava vo štvrťfinále Slovnaft Cupu (hrá sa 13. marca v Košiciach, pozn.).

"Ten káder má svoju kvalitu, ale jeho hlavnou úlohou je vyhrať tretiu ligu a postúpiť do vyššej súťaže. To je priorita a pohár je iba nadstavba," tvrdí Kozák.

"Pre hráčov by to mala byť krásna motivácia popasovať sa s majstrom, ktorý nás reprezentoval v Európe. Tento zápas ukáže hráčom aj nedostatky a to je dobré. Isté je, že toto stretnutie bude pre všetkých fanúšikov futbalu veľkou lahôdkou," dodal.