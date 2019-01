Slovenskí volejbalisti spoznali svojich súperov na európskom šampionáte, rozhodol o tom žreb v Bruseli

Hlasy po žrebe

Andrej Kravárik, tréner SR: "Každá skupina má svojho favorita, rovnako aj tá naša. Myslím, že to mohlo dopadnúť aj horšie. Belgičania budú doma silní, to isté platí aj o Srboch a Nemcoch, sú to tímy zo svetovej špičky. Musíme sa dobre pripraviť na súperov, ktorých môžeme zdolať, ale v každom zápase pôjdeme naplno. Každý súper je hrateľný, dôležité bude aj poradie zápasov, ktoré sa dozvieme neskôr. Ideme do boja. Verím, že dosiahneme lepší výsledok ako na majstrovstvách Európy 2017, našim cieľom je postup zo skupiny."

Marek Rojko, športový riaditeľ slovenskej volejbalovej federácie (SVF), prítomný na žrebe: "Myslím si, že sme dostali jednu zo silnejších skupín, pokiaľ ide o prvé tri družstvá. Je to však realita, smerom k postupu máme aj prijateľných súperov. Ak by sme pred osemfinále chceli rátať s lepším umiestnením, bude potrebné zdolať niekoho z vyššie nasadených. Žreb treba brať ako realitu, pokúsiť sa obhájiť postupové miesto a minimálne raz prekvapiť."