Poliaková zvažuje koniec so štafetami: Ľudia mi v správach nadávajú

Slovenskej biatlonistke nevyšli štarty v tohtosezónnych štafetách.

16. jan 2019 o 21:01 SITA

RUPHOLDING. Biatlonistka Terézia Poliaková uvažuje nad tým, že v budúcnosti už nebude súčasťou slovenských štafiet na vrcholných podujatiach, akými sú Svetové poháre či majstrovstvá sveta.

Dôvodom sú zosmiešňujúce komentáre aj vulgarizmy na sociálnych sieťach na jej adresu.

Nadávky nebudú tolerované

"Nie je to príjemné, keď vám do správ nadávajú. Dosť ma to po pretekoch položilo," povedala 29-ročná rodáčka z Brezna pre RTVS.

“ Keď budú ľudia ďalej reagovať nesprávne a vulgárne, tak už viac nepostavíme štafetu. „ Daniel Kuzmin, tréner Terézie Poliakovej

Jej tréner má na situáciu jasný pohľad. "Odkazujem takým fanúšikom, ktorí nevedia udržať svoje emócie, aby si prepli si televíziu na iný kanál.

Nebudem trpieť, aby takto nadávali na našich športovcov. Keď budú ľudia ďalej reagovať nesprávne a vulgárne, tak už viac nepostavíme štafetu," myslí si Daniel Kuzmin.

Kuzminová vyjadrila podporu

Terézii Poliakovej nevyšli jej štarty v tohtosezónnych štafetách SR.

V Holchfilzene na svojom úseku klesla z prvej na trinástu priečku, v Oberhofe zo šiesteho na trináste miesto. V sobotu ešte určite nastúpi v štafete na pretekoch Svetového pohára v Rupholdingu.

Prečítajte si tiež: Poliaková po štafete: Ľudská krutosť bolí, slová vedia veľmi zraniť

,,Z mojej strany je smerom k nej veľká podpora. Mám radosť z tých, ktorí ju tiež podporili," poznamenala pre RTVS trojnásobná olympijská šampiónka Anastasia Kuzminová, ktorá dlhodobo patrí medzi svetovú biatlonovú elitu.