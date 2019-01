Futbalista Košťál je nútený odísť z Wisly Krakov, problémom sú peniaze

Zlepší tak hospodársku situáciu klubu.

17. jan 2019 o 10:29 SITA

KRAKOV. Slovenský futbalový krídelník Martin Košťál v priebehu zimnej prestávky opustí poľský klub Wisla Krakov. Organizácia sa ocitla vo finančných ťažkostiach a práve transfer 22-ročného rodáka z Nových Zámkov má zlepšiť hospodársku situácie v klube.

Na predaji slovenského legionára môže krakovský klub zarobiť a zároveň tak splniť licenčné podmienky na ďalšie pokračovanie v Ekstraklase 2018/2019.

Podľa portálu gazetakrakowska.pl by Wisla mohla za slovenského hráča zinkasovať 350-tisíc eur. "Chcel som zostať v klube, ale dozvedel som sa, že to nie je možné. Klub potrebuje peniaze," povedal Košťál podľa webu sportowefakty.wp.pl.



Slovenského futbalistu by chcela získať najmä Jagiellonia Bialystok, hráčovi sa však údajne viac pozdáva ponuka maďarského Ferencvárosu Budapešť. Podľa prezidenta Wisly Rafala Wislockého je v hre až päť klubov.

"Moja budúcnosť sa vyrieši v najbližších dňoch. Potvrdzujem záujem Jagiellonie, ale interes prejavili aj iné poľské kluby," dodal odchovanec trnavského Spartaka. Košťál odohral na jeseň za Wislu 19 ligových stretnutí s bilanciou 2+5.