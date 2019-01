Ďalšie predstavenie Jamesa Hardena, proti Brooklynu nazbieral 58 bodov

Duel dospel do predĺženia.

17. jan 2019 o 10:40 SITA

NEW YORK. Ani 58 bodov Jamesa Hardena nestačilo basketbalistom Houstonu na domáce víťazstvo nad Brooklynom v stredajšom zápase NBA. Hostia zvíťazili 145:142 po predĺžení a do značnej miery to zariadil Spencer Dinwiddie.

Dvadsaťpäťročný rozohrávač až 25 zo svojich 33 bodov nastrieľal vo štvrtej štvrtine a predĺžení. K tomu pridal aj 10 asistencií. Osem sekúnd pred koncom štvrtej štvrtiny Dinwiddie premenil trojku a vyrovnal na 131:131.

V závere extra 5-minútovky zasa úspešným dvojkovým pokusom s faulom a premeneným trestným hodom preklopil skóre zo 140:142 na 143:142 pre svoj tím. Konečnú podobu výsledku dal 1,6 s pred koncom z čiary trestných hodov Joe Harris.

"Bol neuveriteľný. Skvelé boli jeho trojky, ale aj spôsob, akým viedol loptu a dostával ju do obruče," pochválil Dinwiddieho tréner Kenny Atkinson.

Hardena chválil aj súper

"Bože, ten chlap nastrieľal takmer 60 bodov a my sme zvíťazili? Toto je veľký výsledok pre našu partiu mladých hráčov," rozplýval sa Dinwiddie aj pripomenutím streleckej extratriedy Jamesa Hardena.

Bradatý muž na rozohrávke Rockets si druhýkrát po sebe utvoril sezónne strelecké maximum. Zatiaľ čo však v pondelok 57 bodmi zničil Memphis (112:94), tentoraz 58 bodov na Brooklyn nestačilo.

Možno aj preto, že premenil len 5 z 19 trojkových pokusov a celkovo mal jeho tím mal spoza veľkého oblúka nezvyčajne slabú bilanciu - z rekordných 70 pokusov skončilo v koši len 23. "Je to frustrujúce, veľmi frustrujúce," stroho skonštatoval Harden.

Griffin doviedol Detroit k víťazstvu

V stredajších zápasoch NBA ešte raz muselo o víťazovi rozhodnúť predĺženie. Súboj Detroit - Orlando sa v riadnom hracom čase skončil 109:109, ale predĺženie vyznelo 11:6 pre domáci tím.

Blake Griffin sa zaskvel 30 bodmi, Pistons mali až šesť hráčov s minimálne 13 bodmi. Za zmienku určite stojí aj 14 bodov a 22 doskokov Andreho Drummonda, pričom 11 lôpt doskočil pod svojím a 11 pod súperovým košom.

Po jedenásty raz v kariére si pripísal tento 25-ročný a 211 cm vysoký pivot špeciálny triple-double. Viac ich mali vo svojej kariére iba dve legendy NBA Karl Malone (24) a Dennis Rodman (17).

"Andre je najlepšie doskakujúci hráč v NBA. Je obrovský prínos pre družstvo," uviedol pochvalne tréner Detroitu Dwane Casey.